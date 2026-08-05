Ταϊλάνδη: Νεκρός ποδοσφαιριστής από κεραυνό κατά τη διάρκεια αγώνα. βίντεο με σκληρές εικόνες

Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, ο 24χρονος Σοφουάν Αουαέ, έχασε τη ζωή του την Τρίτη 4 Αυγούστου, όταν κεραυνός έπεσε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια αγώνα στη νότια Ταϊλάνδη. Το περιστατικό συνέβη στο στάδιο Σαντιφάπ, στο Σουνγκάι Γκολόκ, και καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Ο Σοφουάν Αουαέ υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε στα τραύματά του, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Αστυνομίας Θουν Σιρικούντ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bernama.

Τραυματισμοί άλλων παικτών

Στο ίδιο περιστατικό, τουλάχιστον εννέα παίκτες, ανάμεσά τους και ένας Μαλαισιανός, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Σουνγκάι Γκολόκ. Ο Μαλαισιανός ποδοσφαιριστής αναγνωρίστηκε ως ο 22χρονος Μοχαμάντ Αλίφ Εζαχάν Ζουλκίφλι.

Ο αγώνας διεξαγόταν στο πλαίσιο του τοπικού τουρνουά Golok FA Cup 2026, που περιλαμβάνει ερασιτεχνικές και μικτές ομάδες από Ταϊλάνδη και Μαλαισία. Το παιχνίδι, το οποίο ήταν μεταξύ των ομάδων SAMCOLTS και Abu x Nong Sirin, σημειώθηκε γύρω στις 17:00 τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης.

Horrifying footage from Thailand.



24yo footballer Sofwan Awar was struck dead by lightning mid-match.



The bolt also sent 12 other players to the hospital.



None of us knows when our time is up. pic.twitter.com/iejaA0yq8Y — Chay Bowes (@BowesChay) August 5, 2026

Αντίκτυπος και συλλυπητήρια

Ο Σοφουάν Αουαέ, που αγωνιζόταν ως εξτρέμ για τη SAMCOLTS, είχε πρόσφατα υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της τρίτης κατηγορίας, Yala FC. Η ομάδα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της με δήλωση: «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του νέου παίκτη της FC Yala, Σοφουάν Αουαέ».

Safwan Awae, a player of a Thai League 3 club, has tragically ???????????????????????? ???????????????? after being struck by lightning while playing a game in the Kolok FA Cup in Thailand. ????



Our thoughts and prayers go out to his family & friends. ???? pic.twitter.com/Rkc11bLflp — CentreGoals. (@centregoals) August 5, 2026

Συχνότητα κεραυνών στην Ταϊλάνδη

Τα θανατηφόρα χτυπήματα από κεραυνούς είναι συχνά στην Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με το Τμήμα Ελέγχου Ασθενειών της χώρας, τουλάχιστον 283 άνθρωποι επλήγησαν από κεραυνούς σε όλη τη χώρα μεταξύ 2020 και 2024, με πολλούς να χάνουν τη ζωή τους επί τόπου.

Επιπλέον, τον περασμένο Μάιο, κεραυνός είχε σκοτώσει έναν φοιτητή μηχανικής και τη θεία του στην επαρχία Λάμπανγκ, ενώ νωρίτερα τον ίδιο μήνα, μια 30χρονη έγκυος γυναίκα σκοτώθηκε στην επαρχία Ουτάι Θάνι.

Το τελευταίο περιστατικό συνέβη την ίδια ημέρα που κεραυνοί στην ανατολική ινδική πολιτεία της Τζαρκάντ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους, κυρίως εργάτες στα χωράφια.