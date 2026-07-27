Κριστιάνο Ρονάλντο: Παραγωγός και ηθοποιός σε νέα τηλεοπτική σειρά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο διάσημος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, προχωρά σε μια νέα επένδυση στο χώρο του τηλεοπτικού θεάματος, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή του σε μια νέα παραγωγή. Μαζί με τον σκηνοθέτη Μάθιου Βον, ίδρυσαν την εταιρεία UR Marv Studios, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία της δραματικής σειράς με τίτλο «Day 1s».

Η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα και εστιάζει στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την «Sun», ο κεντρικός χαρακτήρας είναι ο Στάνλεϊ Ντάλτον, ένας επιτυχημένος ποδοσφαιρικός ατζέντης, τον οποίο υποδύεται ο Ντάμιαν Λιούις. Η ιδέα του πρότζεκτ βασίζεται στον πραγματικό ατζέντη Ντάρεν Ντέιν, ο οποίος συμμετέχει και ως εκτελεστικός παραγωγός.

Εκτός από τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού, ο Ρονάλντο θα εμφανιστεί και στην τηλεοπτική σειρά. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Βρετανός ράπερ Dave και η ηθοποιός Καρλότα Μπανάτ. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το επόμενο έτος.