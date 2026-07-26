Αποζημίωση 110.000 ευρώ σε 32χρονο φίλαθλο για απώλεια όρασης από αστυνομική βία

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε απόφαση-σταθμό, επιδικάζοντας αποζημίωση ύψους 110.000 ευρώ σε έναν 32χρονο φίλαθλο, ο οποίος έχασε την όρασή του από το αριστερό του μάτι το 2019, εξαιτίας χτυπήματος αστυνομικού με γκλομπ. Το δικαστήριο αναγνώρισε την αποκλειστική ευθύνη των αστυνομικών δυνάμεων για τον τραυματισμό του, υπογραμμίζοντας ότι ο παθών δεν είχε καμία εμπλοκή στα επεισόδια.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες από το dikastiko.gr, η υπόθεση εκτυλίχθηκε μετά τη διακοπή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, λόγω εκτεταμένων επεισοδίων εντός και εκτός του σταδίου. Καθώς ο 32χρονος αποχωρούσε με κατεύθυνση τον σταθμό του ΗΣΑΠ, είδε αστυνομικούς να επιτίθενται στους φίλους του και επιχείρησε να τους βοηθήσει. Αυτή η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να δεχτεί χτύπημα με γκλομπ στο πρόσωπο.

Η ιατροδικαστική έκθεση περιέγραψε το πλήγμα ως «πολύ ισχυρή πλήξη με θλων αντικείμενο» που προκάλεσε σοβαρά κατάγματα και ρήξη στον οφθαλμικό βολβό.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το δικαστήριο τόνισε ότι ο παθών δεν είχε καμία εμπλοκή στα επεισόδια, δεν συνελήφθη και δεν αντιστάθηκε. Οι αστυνομικοί τον άφησαν αιμόφυρτο χωρίς βοήθεια, ενώ η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε από πολίτες.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο ανέφερε ότι «κάθε βία ασκούμενη κατά την αντιμετώπιση ορισμένου προσώπου από τα όργανα επιβολής του νόμου, η οποία υπερβαίνει το απόλυτα αναγκαίο μέτρο, συνιστά παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ». Οι δικαστές υπογράμμισαν επίσης ότι σε περιπτώσεις υπέρμετρης αστυνομικής βίας, το βάρος απόδειξης δεν πρέπει να πέφτει δυσανάλογα στο θύμα.

Αξιολογώντας την αριθμητική υπεροχή και τον εξοπλισμό των αστυνομικών, καθώς και τη σφοδρότητα του χτυπήματος, το δικαστήριο κατέληξε ότι οι αστυνομικοί υπερέβησαν «καταφανώς τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας» που τους παρέχει ο νόμος.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της βλάβης, την ηλικία του θύματος και τη σημασία της όρασης ως στοιχείο της κοινωνικής ταυτότητας, το Πρωτοδικείο αποφάσισε να επιδικάσει το ποσό των 110.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη