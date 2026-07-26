Ιστορικός θρίαμβος στο Σίδνεϊ: Χρυσή η Εθνική πόλο ανδρών – Υπέταξε την Ουγγαρία με 15-14 και κατέκτησε το World Cup

Η κατάρα δεκαετιών έσπασε στο Σίδνεϊ! Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών έγραψε την πιο λαμπρή σελίδα στην ιστορία της, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στον μεγάλο τελικό του World Cup και ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Μετά από πέντε χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο, φτάνοντας συνολικά τα 18 μετάλλια σε διεθνές επίπεδο και επιβεβαιώνοντας πως ανήκει στην απόλυτη ελίτ της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης.

«Μαγικός» Σκουμπάκης και το χρυσό τέρμα του Αργυρόπουλου

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, υπό τις οδηγίες του Θοδωρή Βλάχου, πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση απέναντι σε μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος.

Ο πρωταγωνιστής: Ο Δημήτρης Σκουμπάκης ήταν καθηλωτικός, σημειώνοντας 5 τέρματα και οδηγώντας την ελληνική επίθεση σε κρίσιμα σημεία. Μάλιστα, σφράγισε τη νίκη με εντυπωσιακό μπλοκ στο τελευταίο σουτ του Μάνχερτς.

Ο Δημήτρης Σκουμπάκης ήταν καθηλωτικός, σημειώνοντας 5 τέρματα και οδηγώντας την ελληνική επίθεση σε κρίσιμα σημεία. Μάλιστα, σφράγισε τη νίκη με εντυπωσιακό μπλοκ στο τελευταίο σουτ του Μάνχερτς. Ο λυτρωτής: Ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος υπέγραψε τον θρίαμβο, σημειώνοντας το ιστορικό γκολ της νίκης μόλις 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, εκμεταλλευόμενος την αποβολή που κέρδισε ο Κάκαρης.

Το θρίλερ του αγώνα: Από το +3 στο δράμα των τελευταίων λεπτών

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε δυναμικά, παίρνοντας προβάδισμα με 5-2 στην πρώτη περίοδο χάρη σε εξαιρετικές ενέργειες των Κάκαρη, Παπαναστασίου, Σκουμπάκη και Γαρδίκα. Παρά την αντίδραση των Μαγυάρων, η Εθνική διατήρησε το κεφάλι στο σκορ στο ημίχρονο (7-6).

Στο δεύτερο μέρος, η μάχη κορυφώθηκε. Αν και η Ουγγαρία προσπέρασε προσωρινά (9-8), οι Γκιουβέτσης, Πούρος και Παπαναστασίου έδωσαν ξανά τη λύση. Με δύο διαδοχικά τέρματα του Σκουμπάκη, η Ελλάδες ξέφυγε με 14-11 περίπου τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη.

Οι Ούγγροι αντέδρασαν και με αντεπίθεση δια χειρός Ζάλανκι και Μάνχερτς ισοφάρισαν σε 14-14 στα 45 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η ψυχραιμία του Αργυρόπουλου στην τελευταία επίθεση χάρισε το βαρύτιμο τρόπαιο στη «γαλανόλευκη».

Τα στοιχεία του τελικού

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 3-2, 4-4, 4-4

Διαιτητές: Τσβαρτ (Ολλανδία), Ζανγκ (Κίνα)

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Μπούριαν, Μάνχερτς 3, Άκος Νάγκι 1, Βάργκα, Άνταμ Νάγκι 1, Φέκετε 1, Ζάλανκι 4, Κόβατς, Βεντ. Βίγκβαρι 2, Γιάνσικ 1, Γκιάπιας, Βίσμεγκ 1, Σάλαϊ.



Τσόμα, Μπούριαν, Μάνχερτς 3, Άκος Νάγκι 1, Βάργκα, Άνταμ Νάγκι 1, Φέκετε 1, Ζάλανκι 4, Κόβατς, Βεντ. Βίγκβαρι 2, Γιάνσικ 1, Γκιάπιας, Βίσμεγκ 1, Σάλαϊ. ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 5, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 2, Πούρος 2, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Γαρδίκας 1, Ανδρεάδης, Σπάχιτς.