World Cup: Στον τελικό η Ελλάδα μετά από θρίλερ με την Ιταλία – Ραντεβού με την Ουγγαρία για το χρυσό

Στον μεγάλο τελικό του Super Final του World Cup, που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Ιταλίας με 10-9 σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό και την Κυριακή (26/7, 11:00, ΕΡΤ2 Σπορ) θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία.

Αυτή είναι η πέμπτη φορά στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών που εξασφαλίζει την παρουσία της σε τελικό κορυφαίας διεθνούς διοργάνωσης.

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος και η επιθετική πολυφωνία

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Τζωρτζάτος, ο οποίος πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις (ανάμεσά τους και απόκρουση πέναλτι), σταματώντας την τελευταία ιταλική επίθεση στα 16'' πριν τη λήξη.

Στον επιθετικό τομέα, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου είχε ως πρώτους σκόρερ τους Κωνσταντίνο Γκιουβέτση και Στέλιο Αργυρόπουλο που σημείωσαν από 3 τέρματα, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Σκουμπάκη με 2 γκολ.

Τα 8λεπτα του αγώνα:

1ο οκτάλεπτο: 2-1

2ο οκτάλεπτο: 2-4

3ο οκτάλεπτο: 2-2

4ο οκτάλεπτο: 3-3

Το χρονικό του ημιτελικού

1ο & 2ο οκτάλεπτο: Η Ιταλία άνοιξε το σκορ με τον Ντόλτσε, όμως η Εθνική ισοφάρισε με τον Σκουμπάκη. Στο δεύτερο 8λεπτο, με τέρματα των Χαλυβόπουλου, Καλογερόπουλου και δύο γκολ του Αργυρόπουλου, η Ελλάδα πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων (3-5), κλείνοντας το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 4-5.

Η Ιταλία άνοιξε το σκορ με τον Ντόλτσε, όμως η Εθνική ισοφάρισε με τον Σκουμπάκη. Στο δεύτερο 8λεπτο, με τέρματα των Χαλυβόπουλου, Καλογερόπουλου και δύο γκολ του Αργυρόπουλου, η Ελλάδα πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων (3-5), κλείνοντας το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 4-5. 3ο οκτάλεπτο : Δύο συνεχόμενα γκολ του Γκιουβέτση στον παίκτη παραπάνω ανέβασαν τη διαφορά στο +3 (4-7). Οι Ιταλοί αντέδρασαν και μείωσαν σε 6-7.

: Δύο συνεχόμενα γκολ του Γκιουβέτση στον παίκτη παραπάνω ανέβασαν τη διαφορά στο +3 (4-7). Οι Ιταλοί αντέδρασαν και μείωσαν σε 6-7. 4ο οκτάλεπτο: Ο Γκιουβέτσης με πέναλτι και ο Σκουμπάκης διαμόρφωσαν το 6-9. Παρά την πίεση των Ιταλών και τα διαδοχικά τέρματα του Καρνεζέκι, ο Αργυρόπουλος σημείωσε το 8-10 στα 54''. Η Ιταλία μείωσε σε 9-10, όμως η ελληνική άμυνα άντεξε στην τελευταία επίθεση.

Ο αντίπαλος στον τελικό

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, η οποία προκρίθηκε μετά από παιχνίδι-θρίλερ απέναντι στην οικοδέσποινα Αυστραλία, επικρατώντας με 13-12.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Γκουεράτο 1, Κανέλα 1, Φερέρο 1, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα, Ιόκι Γκράτα 1, Ντελ Μπάσο, Κοντέμι 1, Καρνεζέκι 2, Νικόζια, Αλεζιάνι, Μπαλτσαρίνι.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβετσής 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Πούρος, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς.