Νέα επίθεση Τραμπ σε Λεμπρόν Τζέιμς: Ίσως είναι ρατσιστής, επιλέγω τον Μάικλ Τζόρνταν

Νέο γύρο αντιπαράθεσης άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Λεμπρόν Τζέιμς, λίγες μόλις ώρες μετά την είδηση-βόμβα για τη μετακίνηση του 42χρονου σούπερ σταρ στους Φιλαδέλφεια 76ers. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κληθείς από τους εκπροσώπους του Τύπου να τοποθετηθεί για τη μεταγραφή αλλά και για το ποιον θεωρεί κορυφαίο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών (GOAT) ανάμεσα στον Τζέιμς και τον Μάικλ Τζόρνταν, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον νέο παίκτη των Σίξερς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Λεμπρόν Τζέιμς «ίσως ρατσιστή», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τη δική του προτίμηση στη διαμάχη για τον σπουδαιότερο παίκτη στην ιστορία του NBA.

«Επιλέγω τον Μάικλ Τζόρνταν χωρίς δεύτερη σκέψη»

Στις δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ αποθέωσε τον Μάικλ Τζόρνταν, δίνοντας έμφαση στη φιλική σχέση που διατηρεί μαζί του, ενώ παράλληλα άφησε αιχμές για τα προσωπικά αισθήματα του Λεμπρόν Τζέιμς απέναντί του:

«Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι φίλος μου. Παίζουμε γκολφ μαζί και είναι πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος. Νομίζω ότι ο Λεμπρόν ίσως είναι ρατσιστής ή ίσως απλώς δεν του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως συμπαθώ μόνο όσους με συμπαθούν, οπότε επιλέγω τον Μάικλ Τζόρνταν χωρίς δεύτερη σκέψη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το χρονικό μιας μακροχρόνιας διαμάχης

Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών μετρά αρκετά χρόνια και περιλαμβάνει σειρά οξέων εκατέρωθεν δηλώσεων.

Το 2018 : Ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε ασκήσει δριμεία κριτική στον Τραμπ, δηλώνοντας ότι «δεν νοιάζεται καθόλου για τον αμερικανικό λαό» και χαρακτηρίζοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις του «γελοίες αλλά και τρομακτικές».

: Ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε ασκήσει δριμεία κριτική στον Τραμπ, δηλώνοντας ότι «δεν νοιάζεται καθόλου για τον αμερικανικό λαό» και χαρακτηρίζοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις του «γελοίες αλλά και τρομακτικές». Η αντίδραση Τραμπ: Την ίδια χρονιά, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλέσει τον σταρ του NBA «άχρηστο», όταν ο Τζέιμς στήριξε δημόσια την απόφαση του Στεφ Κάρι να μην επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Την ίδια χρονιά, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλέσει τον σταρ του NBA «άχρηστο», όταν ο Τζέιμς στήριξε δημόσια την απόφαση του Στεφ Κάρι να μην επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Κατηγορίες για τον ρατσισμό: Ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί κατά του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι κατά την πρώτη προεδρική του θητεία έδωσε χώρο και αυτοπεποίθηση στον ρατσισμό να εκφραστεί δημόσια χωρίς φόβο.

Η νέα αυτή τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου επιβεβαιώνει ότι το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει αγέφυρωτο, την ώρα που ο Λεμπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στη Φιλαδέλφεια.