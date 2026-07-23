Ο ΠΑΟΚ, αν και βρέθηκε σε δύσκολη θέση, κατάφερε να αποδείξει τον χαρακτήρα του και να φύγει νικητής από την «Arena Lublin» στην Πολωνία. Στην πρώτη αναμέτρηση του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League, ο «Δικέφαλος» επικράτησε της Ντινάμο Κιέβου με σκορ 3-2, αποκτώντας προβάδισμα για την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Η επόμενη μάχη θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας την προσεχή Πέμπτη (30/7).

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ντινάμο Κιέβου άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, με τον Βολοντίμιρ Μπράζκο να «εκτελεί» τον Παβλένκα μετά από συνεργασία των Γκερέρο και Ντούμπιντσακ. Η κατάσταση δυσκόλεψε για τον ΠΑΟΚ, καθώς δέκα λεπτά αργότερα, ο Τάχα Άλι υπέστη τραυματισμό στον ώμο, αναγκάζοντας τον να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Ωστόσο, πριν την αλλαγή του, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ισοφάρισε σε 1-1, τροφοδοτούμενος από τον Ζίβκοβιτς.

Η ισοφάριση έδωσε νέα πνοή στον ΠΑΟΚ, ο οποίος άρχισε να γίνεται πιο επιθετικός. Στο 38ο λεπτό, μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή της Ντινάμο, ο Χρήστος Ζαφείρης με διαγώνιο σουτ «έγραψε» το 1-2. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπατίστ Σανταμαρία με δυνατό σουτ στο 51ο λεπτό διεύρυνε το προβάδισμα σε 1-3.

Ωστόσο, η Ντινάμο άρχισε να ανεβάζει στροφές και κατάφερε να μειώσει στο 77ο λεπτό με τον Τζάστιν Λόνβαϊκ. Στο 83ο λεπτό, οι Ουκρανοί είχαν δοκάρι με τον Πανομαρένκο, ενώ απείλησαν και στις καθυστερήσεις, αλλά ο Παβλένκα ήταν σε ετοιμότητα. Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι με τον Καμαρά.

Στατιστικά και διαιτησία

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Πούτρος από τη Δανία. Οι κίτρινες κάρτες μοιράστηκαν στους Πονομαρένκο, Χατζηδιάκο, Κωνσταντέλια και Γερεμέγεφ.

Συνθέσεις ομάδων

**Ντινάμο Κιέβου (Ίγκορ Κόστιουκ):** Νέσερετ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μιχάνκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο, Πιχάλονοκ (55’ Λόνβαϊκ), Σαπαρένκο (68’ Μπουγιάλσκι), Βολόσιν (55’ Ρεντούσκο), Πονομαρένκο, Γκερέρο (68’ Γιαρμολένκο).

**ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι):** Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (83’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (77’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (83’ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Άλι (λ.τρ. 14’ Τάισον), Μύθου (77’ Γερεμέγεφ).