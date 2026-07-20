Η εθνική ομάδα της Ισπανίας, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, έφτασε στην Μαδρίτη, όπου ξεκίνησαν οι εορτασμοί που αναμένονται να διαρκέσουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές προσγειώθηκε το απόγευμα στο αεροδρόμιο Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Πρώτος σταθμός της αποστολής ήταν το Παλάτι Ζαρθουέλα, όπου οι παίκτες παρέδωσαν το τρόπαιο της Παγκόσμιας Διοργάνωσης στη βασιλική οικογένεια.

Ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια και οι πριγκίπισσες Λεονόρ και Σοφία υποδέχθηκαν θερμά τους αθλητές και το προπονητικό επιτελείο. Στην ομιλία του, ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄ δήλωσε: «Χάρη σε εσάς, η Ισπανία είναι για άλλη μια φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ήσασταν ενωμένοι, μια ομάδα, υποστηρικτικοί, γενναιόδωροι, και κερδίσατε επίσης με γενναιότητα».

Ο βασιλιάς συνέχισε, επισημαίνοντας την αξία της ομάδας: «Δείξατε το σθένος, την ανθεκτικότητα και το θάρρος σας, πάντα υποστηριζόμενοι από την τεχνική σας, συνδυάζοντας μυαλό και καρδιά».

Ακολούθως, οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές κατευθύνθηκαν στη Μονκλόα, την επίσημη κατοικία του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάτσεθ, για να παραδώσουν το Κύπελλο και εκεί.

Μετά τις δύο πρώτες στάσεις, η ομάδα κατέληξε στην Plaza de Cibeles, μια από τις πιο εμβληματικές πλατείες της Μαδρίτης. Εκεί, τους περίμενε μια εντυπωσιακή σκηνή για τον εορτασμό του τίτλου, με πλήθος κόσμου να αποθεώνει τους παίκτες για την κατάκτηση του τροπαίου.