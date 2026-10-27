Νέα ανάκληση προϊόντων Arla: Ποιες παρτίδες πουτίγκας αποσύρονται

Η εταιρεία Arla Foods Amba προχώρησε σε νέα ανάκληση παρτίδων του πρωτεϊνικού επιδορπίου Arla Protein Pudding. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της πιθανής παρουσίας θραυσμάτων γυαλιού εντός του προϊόντος. Η συγκεκριμένη ανάκληση αφορά πουτίγκες με γεύση σοκολάτα, οι οποίες φέρουν συγκεκριμένες ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση.

Λεπτομέρειες της νέας ανάκλησης

Η τρέχουσα ανάκληση αφορά αποκλειστικά τις πουτίγκες Arla Protein Pudding με γεύση σοκολάτα. Οι παρτίδες που επηρεάζονται φέρουν τις ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 07.05.2027 και 08.05.2027. Αυτές οι ημερομηνίες αναγράφονται ευκρινώς στο επάνω μέρος της συσκευασίας των προϊόντων.

Η Arla Foods Amba ανακοίνωσε την προληπτική ανάκληση αυτών των παρτίδων, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση ενημέρωση των καταναλωτών. Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της εταιρείας, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Προηγούμενες ανακλήσεις προϊόντων

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία προβαίνει σε ανάκληση των συγκεκριμένων προϊόντων. Πρόκειται για τη δεύτερη ανάκληση που αφορά τα πρωτεϊνικά επιδόρπια Arla Protein Pudding. Νωρίτερα, είχαν ανακληθεί γλυκίσματα πρωτεΐνης με γεύσεις σοκολάτα, βανίλια και αλατισμένη καραμέλα.

Η νέα αυτή ανάκληση έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης που είχε γίνει στις 23.10.2026. Τότε, η εταιρεία είχε προβεί σε παρόμοιες ενέργειες για την απόσυρση προϊόντων από την αγορά, επίσης για λόγους ασφάλειας των καταναλωτών.

Οδηγίες για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τις πουτίγκες Arla Protein Pudding με γεύση σοκολάτα και τις αναγραφόμενες ημερομηνίες ανάλωσης (07.05.2027 και 08.05.2027) καλούνται να μην τις καταναλώσουν. Είναι σημαντικό να ακολουθήσουν τις οδηγίες της εταιρείας για την ασφάλειά τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, αντικατάσταση του προϊόντος ή διευκρίνιση, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την Arla Foods Hellas. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας είναι 210 8196100.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr