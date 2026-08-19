Η διατροφική συνήθεια της Μέγκαν Μαρκλ μετά τις τέσσερις το απόγευμα

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει μιλήσει ξανά για τις διατροφικές της επιλογές και τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζει το φαγητό της όσο περνά η ημέρα. Μία συγκεκριμένη συνήθεια που έχει ξεχωρίσει εδώ και χρόνια αφορά το τι καταναλώνει μετά τις τέσσερις το απόγευμα. Η δούκισσα του Σάσεξ έχει μοιραστεί αυτές τις πρακτικές ευεξίας με το κοινό της, ήδη από την εποχή που διατηρούσε το lifestyle blog της, «The Tig». Η προσέγγισή της στο φαγητό αποτελεί ένα σταθερό κομμάτι της συνολικής της φιλοσοφίας για την ευεξία.

Η διατροφική φιλοσοφία της δούκισσας και οι δηλώσεις της

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει αναφερθεί εκτενώς στις επιλογές που κάνει σχετικά με τη διατροφή της, προσφέροντας μια λεπτομερή εικόνα των συνηθειών της. Ήδη από την περίοδο που διατηρούσε το lifestyle blog της, «The Tig», είχε μοιραστεί με το κοινό της αρκετές από τις πρακτικές ευεξίας που ακολουθεί. Αυτές οι δηλώσεις της έχουν προσφέρει μια σταθερή εικόνα για τη διατροφική της ρουτίνα, η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και προτιμήσεις που έχει αναπτύξει με την πάροδο του χρόνου.

Στο πλαίσιο της συνολικής της διατροφικής προσέγγισης, η Μέγκαν Μαρκλ έχει περιγράψει ένα μοτίβο που ακολουθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, χαρακτηρίζοντάς το ως ημι-vegan. Αυτή η επιλογή υπογραμμίζει την έμφαση που δίνει σε φρέσκα και φυτικά υλικά, τα οποία αποτελούν βασικό συστατικό της καθημερινής της διατροφής. Η προσήλωσή της σε αυτό το διατροφικό μοτίβο είναι εμφανής στις επιλογές που κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τι αποφεύγει μετά τις 4 το απόγευμα και γιατί

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η ίδια, μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέγκαν Μαρκλ προτιμά να αποφεύγει την κατανάλωση πιο βαριών τροφών. Αυτή η συνήθεια περιλαμβάνει συγκεκριμένους υδατάνθρακες, τους οποίους περιορίζει τις απογευματινές ώρες. Η δούκισσα έχει αναφέρει ότι όταν καταναλώνει τέτοιου είδους γεύματα αργότερα μέσα στην ημέρα, αισθάνεται πιο έντονα την κούραση, γεγονός που την οδηγεί σε αυτές τις διατροφικές επιλογές.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τις 16:00, η Μέγκαν Μαρκλ περιορίζει επιλογές όπως το ψωμί και τα ζυμαρικά, τα οποία θεωρούνται πιο βαριές τροφές για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, αποφεύγει φρούτα που έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, επιλέγοντας πιο ελαφριές εναλλακτικές. Οι επιλογές αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διατροφικών συνηθειών που έχει υιοθετήσει για τη διατήρηση της ευεξίας και της ενέργειάς της.

Οι ελαφριές επιλογές για σνακ και ο δροσιστικός πράσινος χυμός

Αντί για ένα βαρύ απογευματινό σνακ, η Μέγκαν Μαρκλ προτιμά πιο ελαφριές επιλογές, οι οποίες δεν επιβαρύνουν τον οργανισμό της. Αυτή η προσέγγιση είναι συνεπής με τη γενικότερη διατροφική της φιλοσοφία, η οποία δίνει έμφαση σε γεύματα που δεν προκαλούν αίσθημα βαρύτητας, ειδικά προς το τέλος της ημέρας. Η επιλογή ελαφρύτερων σνακ συμβάλλει στο να διατηρεί την ενέργειά της χωρίς να αισθάνεται κόπωση.

Όταν επιθυμεί κάτι δροσερό και τονωτικό το απόγευμα, η Μέγκαν Μαρκλ έχει αναφέρει ότι επιλέγει έναν πράσινο χυμό. Πρόκειται για ένα ρόφημα που της προσφέρει αναζωογόνηση και τόνωση, χωρίς να περιέχει βαριά συστατικά. Η συνταγή για αυτό το συγκεκριμένο ρόφημα περιλαμβάνει μήλο, κέιλ, σπανάκι, λεμόνι και τζίντζερ, δημιουργώντας έναν συνδυασμό φρούτων και λαχανικών.

Αυτή η επιλογή του πράσινου χυμού ταιριάζει απόλυτα με τη διατροφική φιλοσοφία που έχει παρουσιάσει κατά καιρούς η Μέγκαν Μαρκλ. Η φιλοσοφία αυτή χαρακτηρίζεται από την έμφαση σε φρέσκα και φυτικά υλικά, τα οποία αποτελούν τη βάση της καθημερινής της διατροφής και των επιλογών της για ευεξία. Ο χυμός αυτός αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των προτιμήσεών της για υγιεινά και ελαφριά ροφήματα.

Το βραδινό γεύμα και η συνολική προσέγγιση στην ευεξία

Πέρα από τις απογευματινές της συνήθειες, η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται πως προτιμά να κρατά και το βραδινό της γεύμα πιο ελαφρύ. Αυτή η επιλογή έχει ως στόχο να μην αισθάνεται το βάρος ενός μεγάλου γεύματος στο τέλος της ημέρας, συμβάλλοντας σε μια πιο άνετη αίσθηση πριν τον ύπνο. Η ελαφριά κατανάλωση το βράδυ αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι της συνολικής της διατροφικής στρατηγικής, η οποία στοχεύει στην αποφυγή της κούρασης και της βαρύτητας.

Η συγκεκριμένη συνήθεια, δηλαδή η αποφυγή βαριών τροφών μετά τις 4 το απόγευμα και η προτίμηση σε ελαφρύτερα γεύματα, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας ευεξίας που η Μέγκαν Μαρκλ έχει μοιραστεί δημόσια όλα αυτά τα χρόνια. Από την εποχή του «The Tig» μέχρι και σήμερα, οι διατροφικές της επιλογές αποτελούν μέρος της συνολικής της προσέγγισης για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αναδεικνύοντας τη συνέπεια στις πρακτικές της.

Πηγή: mad.gr