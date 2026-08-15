Πώς να αποκτήσετε προϊόντα υγείας και fitness με φορολογικά ευνοημένα χρήματα

Εξοικονόμηση χρημάτων σε προϊόντα υγείας

Η σημασία της ιατρικής βεβαίωσης αναγκαιότητας

Απλοποίηση της διαδικασίας με πλατφόρμες τρίτων

Πώς λειτουργεί η διαδικασία μέσω Truemed

Τι να περιμένετε κατά την έγκριση

Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε καθημερινά συσκευές fitness και smartwatches για να παρακολουθούμε την υγεία μας, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι μπορούν να τις αποκτήσουν με σημαντική έκπτωση, αξιοποιώντας χρήματα που προορίζονται για υγειονομικές δαπάνες. Αυτά τα φορολογικά ευνοημένα κεφάλαια μπορούν να καλύψουν ένα μέρος του κόστους, αρκεί η αγορά να σχετίζεται με την αντιμετώπιση ή την παρακολούθηση μιας συγκεκριμένης ιατρικής πάθησης. Εάν θέλετε να μάθετε πώς να εξοικονομήσετε χρήματα σε προϊόντα όπως το Fitbit Air ή συσκευές από Coros και Amazfit, διαβάστε παρακάτω για να κατανοήσετε τη διαδικασία.Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι τα χρήματα που προορίζονται για υγειονομικές δαπάνες, τα οποία συχνά συνοδεύονται από φορολογικά οφέλη, δεν θα καλύψουν το σύνολο της αγοράς μιας συσκευής fitness. Ωστόσο, μπορούν να σας προσφέρουν μια σημαντική εξοικονόμηση, η οποία κατά μέσο όρο ανέρχεται περίπου στο 30% της αξίας των επιλέξιμων αγορών για την υγεία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αποκτήσετε ένα νέο fitness tracker ή ένα smartwatch σε πολύ πιο συμφέρουσα τιμή.Η βασική προϋπόθεση για να είναι επιλέξιμη μια αγορά είναι η συσκευή να είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση ή την παρακολούθηση μιας συγκεκριμένης ιατρικής πάθησης. Δεν αρκεί να προορίζεται απλώς για «γενική ευεξία». Για παράδειγμα, εάν η συσκευή θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας λόγω μιας πάθησης ή για τη διαχείριση του βάρους σε περιπτώσεις παχυσαρκίας, τότε είναι πιθανό να θεωρηθεί επιλέξιμη για αγορά με αυτά τα ειδικά κεφάλαια.Το κλειδί για την έγκριση τέτοιων αγορών είναι η απόκτηση μιας «Ιατρικής Βεβαίωσης Αναγκαιότητας» (Letter of Medical Necessity ή LMN). Αυτή η βεβαίωση είναι ουσιαστικά ένα σημείωμα από τον γιατρό σας, το οποίο απαιτείται για να χαρακτηριστούν ορισμένες αγορές ως επιλέξιμες ιατρικές δαπάνες. Σκοπός της είναι να αποδείξει ότι η συσκευή θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση μιας πραγματικής ιατρικής πάθησης, όπως η παχυσαρκία ή μια καρδιακή πάθηση, και όχι απλώς για χόμπι ή γενική άσκηση.Χωρίς αυτή τη βεβαίωση, οι αγορές σας πιθανότατα δεν θα θεωρηθούν επιλέξιμες για την αξιοποίηση των ειδικών αυτών χρημάτων. Επομένως, η εξασφάλιση ενός LMN είναι το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα στη διαδικασία, καθώς πιστοποιεί την ιατρική αναγκαιότητα του προϊόντος που επιθυμείτε να αγοράσετε.Η ιδέα της απόκτησης μιας ιατρικής βεβαίωσης μπορεί να ακούγεται περίπλοκη και να απαιτεί ένα ραντεβού με τον προσωπικό σας γιατρό. Ωστόσο, χάρη σε πλατφόρμες τρίτων, όπως η Truemed, η διαδικασία μπορεί να απλοποιηθεί σημαντικά και να μην χρειαστεί καν να κλείσετε ραντεβού με τον γιατρό σας. Αυτές οι πλατφόρμες λειτουργούν ως ενδιάμεσοι, διευκολύνοντας την έκδοση του LMN.Όταν περιηγείστε σε ιστοσελίδες κατασκευαστών όπως η Coros, η Amazfit και άλλες, ενδέχεται να δείτε την επιλογή «Πληρωμή με Truemed» κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Αυτή η επιλογή σηματοδοτεί ότι η πλατφόρμα συνεργάζεται με την Truemed για να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα για την υγεία σας.Αφού επιλέξετε την επιλογή «Πληρωμή με Truemed», θα σας ζητηθούν μερικές ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας και τις ιατρικές σας ανάγκες. Με βάση τις απαντήσεις σας, η πλατφόρμα θα σας αντιστοιχίσει με έναν πάροχο υγείας, ο οποίος θα αξιολογήσει την επιλεξιμότητά σας. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα λάβετε ένα LMN, το οποίο θα σας επιτρέψει να ολοκληρώσετε την αγορά σας χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα χρήματα για την υγεία σας – και όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να συναντηθείτε ποτέ με τον προσωπικό σας γιατρό.Η Truemed είναι μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες πληρωμών σε αυτόν τον τομέα. Η εταιρεία αναφέρει στον ιστότοπό της ότι «το 90% των LMN εκδίδονται εντός 7 ωρών», γεγονός που υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα της διαδικασίας. Ο συνιδρυτής και CEO της Truemed, Justin Mares, έχει εξηγήσει ότι μετά τη συμπλήρωση του σύντομου ερωτηματολογίου για την υγεία σας, ένας ανεξάρτητος αδειοδοτημένος πάροχος εξετάζει τις απαντήσεις σας πριν αποφασίσει εάν η αγορά είναι ιατρικά απαραίτητη.Εάν η αγορά δεν φαίνεται ιατρικά απαραίτητη, η Truemed δεν θα προωθήσει καν το αίτημα. Αυτή η διαδικασία προ-ελέγχου διασφαλίζει ότι τα ποσοστά έγκρισης παραμένουν υψηλά. Στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι έχουν τουλάχιστον έναν δείκτη υγείας – όπως το βάρος ή τα επίπεδα χοληστερόλης – τον οποίον μπορούν να αναφέρουν για να αποδείξουν ότι, για παράδειγμα, ένα Fitbit Air είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την πρόληψη και τη διατήρηση της υγείας τους.Για τις περιπτώσεις που προχωρούν σε έναν ιατρικό επαγγελματία για έγκριση, η διαδικασία αποδεικνύεται εκπληκτικά απλή. Η έγκριση βασίζεται στην ιδέα της τυπικής ιατρικής πρακτικής και στο αν η συσκευή συμβάλλει στην αντιμετώπιση ή την παρακολούθηση της αναφερόμενης ιατρικής πάθησης. Εφόσον η ανάγκη είναι τεκμηριωμένη και η συσκευή συνάδει με τους στόχους υγείας, η έγκριση είναι συνήθως άμεση.Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει σε περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία τους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά ευνοημένα χρήματα. Είναι ένας πρακτικός τρόπος να επενδύσετε στην ευεξία σας, με την υποστήριξη της ιατρικής επιστήμης και την ευκολία των σύγχρονων πλατφορμών.

Διαβάστε το άρθρο: Lifehacker

Φωτογραφία: Lifehacker