Αν σας άρεσε το «Silo», υπάρχει μια ταινία που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε στη συνέχεια

Η σειρά «Silo», βασισμένη στα βιβλία του Hugh Howey, έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό με την απαισιόδοξη ματιά της στην κυβέρνηση, την αισιοδοξία της για το θάρρος του ατόμου και τα σκοτεινά μυστήρια που κρύβει. Κάθε επεισόδιο αποκαλύπτει ένα μικρό κομμάτι της αλήθειας, τόσο για τους κατοίκους του Silo 18, του τεράστιου υπόγειου καταφυγίου που φιλοξενεί τα τελευταία απομεινάρια της ανθρωπότητας μετά από μια παγκόσμια καταστροφή, όσο και για τους θεατές. Αν αναζητάτε περισσότερες τέτοιες συγκινήσεις και έχετε ήδη δει όλες τις άλλες σκοτεινές σειρές επιστημονικής φαντασίας, τότε υπάρχει μια ταινία που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε: το «Snowpiercer» του 2013.

Η δυστοπική ιστορία του Snowpiercer

Όπως και το «Silo», έτσι και το «Snowpiercer» διαδραματίζεται σε ένα κλειστό, αυτάρκες περιβάλλον που ενδεχομένως να φιλοξενεί τα τελευταία απομεινάρια της ανθρωπότητας. Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια αναστροφής της κλιματικής αλλαγής, η οποία οδήγησε κατά λάθος σε μια νέα εποχή παγετώνων, μια μικρή ομάδα επιζώντων ζει σε ένα τεράστιο τρένο, το Snowpiercer, το οποίο κάνει συνεχώς τον γύρο του πλανήτη.

Αυτό το τρένο αποτελεί το μοναδικό καταφύγιο σε έναν παγωμένο κόσμο, λειτουργώντας ως ένα κινούμενο οικοσύστημα. Η επιβίωση των επιβατών εξαρτάται από την αδιάκοπη κίνηση του τρένου και την αυστηρή τήρηση των κανόνων που διέπουν την κοινωνία του.

Κοινωνική διαστρωμάτωση και εξέγερση

Παρόμοια με το Silo, το τρένο είναι χωρισμένο σε τμήματα που αντιπροσωπεύουν τις κοινωνικές τάξεις: στο πίσω μέρος, στριμωγμένοι και ζώντας σε άθλιες συνθήκες, βρίσκονται οι φτωχοί, ενώ όσο προχωρά κανείς προς τη μηχανή, όλοι γίνονται πλουσιότεροι και πιο άνετοι. Αυτή η διαστρωμάτωση δημιουργεί έντονες ανισότητες και δυσαρέσκεια, θέτοντας τις βάσεις για μια επικείμενη σύγκρουση.

Όπως και στο «Silo», μια εξέγερση αναστατώνει τα σκοτεινά μυστικά πίσω από τα πάντα στο τρένο, οδηγώντας σε μια από τις πιο ανατριχιαστικές αποκαλύψεις που έχουν γίνει ποτέ. Ο Chris Evans, στον ρόλο του Curtis, δίνει μια άγρια ερμηνεία. Είναι ένας άντρας στοιχειωμένος από τα δικά του μυστικά και πρόθυμος να κάψει τα πάντα για να ανακαλύψει τα μεγαλύτερα μυστικά που τον οδήγησαν στην απόγνωση.

Κοινή ατμόσφαιρα και βαθύτερα μηνύματα

Το «Snowpiercer» ταιριάζει τόσο πολύ με τον τόνο, την εμφάνιση και την αίσθηση του «Silo» που μπορεί να αναρωτηθεί κανείς αν το τρένο υπάρχει στο ίδιο σύμπαν. Και στον πυρήνα τόσο της σειράς όσο και της ταινίας βρίσκεται μια σταθερή πεποίθηση ότι, ενώ οι άνθρωποι μπορεί να αποδεχτούν επίπεδα συμμόρφωσης και ελέγχου σε αντάλλαγμα για μια υποτιθέμενη ασφάλεια για ένα διάστημα, τελικά θα απαιτήσουν πάντα την ελευθερία τους – και την αλήθεια.

Και οι δύο ιστορίες εξερευνούν τη φύση της ανθρώπινης ανθεκτικότητας και την αδιάκοπη αναζήτηση της γνώσης, ακόμα και όταν αυτή η γνώση είναι επώδυνη. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, γεμάτη αγωνία και η αισθητική τους είναι παρόμοια, με σκηνικά που αποπνέουν μια αίσθηση κλειστοφοβίας και απελπισίας, αλλά και μια σπίθα ελπίδας για αλλαγή.

Γιατί το Snowpiercer είναι η ιδανική επιλογή

Η ταινία είναι πιο συμπυκνωμένη και πιο σκοτεινή από τη σειρά, προσφέροντας μια έντονη κινηματογραφική εμπειρία. Η ερμηνεία του Chris Evans ως Curtis είναι καθηλωτική, καθώς υποδύεται έναν άνδρα που τον στοιχειώνουν τα δικά του μυστικά και είναι αποφασισμένος να αποκαλύψει τις μεγαλύτερες αλήθειες που τον οδήγησαν στην απελπισία. Η αφήγηση είναι σφιχτή, χωρίς περιττές σκηνές, και κάθε αποκάλυψη έχει βαρύτητα.

Αν σας άρεσε η σταδιακή αποκάλυψη των στοιχείων και των μυστικών στο «Silo», τότε το «Snowpiercer» θα σας προσφέρει μια παρόμοια, αλλά εξίσου συναρπαστική, εμπειρία. Είναι μια ταινία που θα σας κρατήσει σε αγωνία μέχρι το τέλος, αφήνοντάς σας με πολλά ερωτήματα και σκέψεις για την ανθρώπινη φύση και την κοινωνία.

Πού μπορείτε να δείτε το Snowpiercer

Μπορείτε να δείτε το «Snowpiercer» σε πλατφόρμες όπως οι Kanopy, Hoopla, Tubi ή Hulu, ή να το νοικιάσετε μέσω του Prime Video. Ετοιμαστείτε για μια κινηματογραφική εμπειρία που θα σας κάνει να αναρωτηθείτε για το μέλλον και την αξία της αλήθειας.

Διαβάστε το άρθρο: Lifehacker

Φωτογραφία: Lifehacker