Savannah Guthrie: Πώς να πετύχετε το χτένισμα με το αξεσουάρ μαλλιών της χρονιάς

Η τάση του φιόγκου στα μαλλιά

Το μυστικό αξεσουάρ για την τέλεια αλογοουρά

Γιατί ένα scrunchie με κορδέλα είναι η καλύτερη επιλογή

Απλότητα και αποτελεσματικότητα

Πού θα βρείτε αυτά τα οικονομικά αξεσουάρ

Αν αναζητάτε έναν εύκολο και κομψό τρόπο να ανανεώσετε τα μαλλιά σας, τότε το χτένισμα της Savannah Guthrie είναι αυτό που ψάχνετε. Η γνωστή παρουσιάστρια του Today show μάς έδωσε έμπνευση με την τελευταία της εμφάνιση, αποδεικνύοντας ότι ένα απλό αξεσουάρ μπορεί να μεταμορφώσει εντελώς την εμφάνισή σας. Ετοιμαστείτε να υιοθετήσετε την τάση του φιόγκου στα μαλλιά, που συνδυάζει την άνεση με την κομψότητα.Η Savannah Guthrie εμφανίστηκε με ένα σύνολο που τράβηξε τα βλέμματα, φορώντας ένα μαύρο εφαρμοστό τοπ με σταυρωτό λαιμό, λευκό παντελόνι και χρυσά κοσμήματα. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά ενθουσίασε ήταν η συμμετοχή της στην τάση του φιόγκου, η οποία γνωρίζει τεράστια επιτυχία τόσο στον χώρο της μόδας όσο και στη διακόσμηση σπιτιού. Είναι μια λεπτομέρεια που προσθέτει μια ρομαντική και παιχνιδιάρικη νότα σε κάθε look. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τα μαλλιά της Savannah ήταν πιασμένα σε μια απλή αλογοουρά. Παρόλα αυτά, μερικές προσεγμένες πινελιές έκαναν το χτένισμά της να δείχνει ταυτόχρονα ανέμελο και περιποιημένο. Μπροστινές τούφες πλαισίωναν χαλαρά το πρόσωπό της, ενώ ο φιόγκος στη βάση της αλογοουράς πρόσθεσε μια chic πινελιά και ολοκλήρωσε αρμονικά ολόκληρο το σύνολό της.Πώς μπορείτε να πετύχετε κι εσείς αυτή την αλογοουρά με φιόγκο, που φαίνεται τόσο αβίαστη και στιλάτη; Το μυστικό κρύβεται σε ένα συγκεκριμένο αξεσουάρ: ένα scrunchie με ενσωματωμένη κορδέλα. Αυτή η έξυπνη λύση σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το επιθυμητό αποτέλεσμα γρήγορα και εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείτε πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Είναι μια πρακτική επιλογή που συνδυάζει τη λειτουργικότητα ενός λάστιχου μαλλιών με την ομορφιά ενός φιόγκου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσθέσετε μια δόση κομψότητας στην καθημερινή σας εμφάνιση ή να αναβαθμίσετε ένα πιο επίσημο look, διατηρώντας πάντα ένα άψογο και περιποιημένο στυλ.Ίσως σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε απλώς ένα μακρύ κομμάτι κορδέλας για να δέσετε τα μαλλιά σας. Ωστόσο, η κορδέλα από μόνη της δεν διαθέτει την ελαστικότητα και την σταθερότητα που έχει ένα κανονικό λάστιχο μαλλιών. Αυτό σημαίνει ότι οι τούφες σας είναι πιθανό να γλιστρούν και το χτένισμα να μην κρατήσει για πολύ, αναγκάζοντάς σας να το φτιάχνετε ξανά και ξανά. Το scrunchie με ενσωματωμένη κορδέλα λύνει αυτό το πρόβλημα, καθώς προσφέρει την απαραίτητη στήριξη και κράτημα. Η ελαστική του βάση εξασφαλίζει ότι η αλογοουρά σας θα παραμείνει στη θέση της καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η κορδέλα προσθέτει την επιθυμητή διακοσμητική πινελιά χωρίς να θυσιάζει τη σταθερότητα.Μια άλλη προσέγγιση θα ήταν να χρησιμοποιήσετε πρώτα ένα κανονικό λάστιχο μαλλιών και στη συνέχεια να το καλύψετε με μια κορδέλα. Αν και αυτό μπορεί να λειτουργήσει, η χρήση ενός scrunchie που κάνει και τα δύο είναι πολύ πιο εύκολη και εξοικονομεί χρόνο. Δεν χρειάζεται να μπλέκετε με δύο διαφορετικά αξεσουάρ. Το scrunchie με κορδέλα κρατάει τα μαλλιά σας ψηλά με ασφάλεια και ταυτόχρονα σας δίνει την λεπτομέρεια του φιόγκου που επιθυμείτε. Είναι μια λύση «δύο σε ένα» που απλοποιεί τη διαδικασία του χτενίσματος, καθιστώντας το ιδανικό για τις πολυάσχολες μέρες ή όταν θέλετε ένα γρήγορο, αλλά εντυπωσιακό αποτέλεσμα.Τέτοια scrunchie με φιόγκο μπορείτε να βρείτε σε πολύ οικονομικές τιμές, ακόμα και σε συσκευασίες με πολλά τεμάχια. Πολλά από αυτά διατίθενται σε διάφορα χρώματα, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο στυλ σας ή στο σύνολο που φοράτε. Υπάρχουν επίσης scrunchies με κορδέλα σε στυλ φουλαριού ή κλιπ με φιόγκο, προσφέροντας ακόμα περισσότερες επιλογές για να πειραματιστείτε με την τάση. Αυτά τα αξεσουάρ είναι συνήθως πολύ προσιτά, οπότε δεν έχετε πολλά να χάσετε αν θέλετε να δοκιμάσετε κι εσείς αυτή την τάση. Με μια μικρή επένδυση, μπορείτε να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και να προσθέσετε μια μοντέρνα και κομψή πινελιά στα καθημερινά σας χτενίσματα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Savannah Guthrie.

Διαβάστε το άρθρο: Good Housekeeping

Φωτογραφία: Good Housekeeping