Η γυναίκα πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του φιλιού της V-J Day δεν ήταν αυτή που πολλοί νόμιζαν

Η εικόνα ενός ναύτη που φιλάει μια γυναίκα με λευκή στολή, μέσα στο πλήθος που πανηγυρίζει στην Times Square, είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωτογραφίες στην ιστορία. Συμβολίζει τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την παγκόσμια ανακούφιση που ακολούθησε. Για δεκαετίες, αυτή η φωτογραφία, γνωστή ως «Το φιλί της V-J Day», έχει κοσμήσει εξώφυλλα και αφίσες, αλλά η αλήθεια για τους ανθρώπους που απαθανατίστηκαν σε αυτή την αυθόρμητη στιγμή δεν ήταν ευρέως γνωστή. Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε την πραγματική ιστορία πίσω από το φιλί που έγραψε ιστορία.

Η ιστορική στιγμή στην Times Square

Ήταν Αύγουστος του 1945 και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τελειώσει. Η ανακοίνωση της παράδοσης της Ιαπωνίας στους Συμμάχους προκάλεσε ένα κύμα ενθουσιασμού και ανακούφισης σε όλο τον κόσμο. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης, η Times Square γέμισε με πλήθος κόσμου – ναύτες, στρατιώτες και πολίτες – που είχαν βγει στους δρόμους για να γιορτάσουν το τέλος μιας σύγκρουσης που είχε διαρκέσει πάνω από έξι χρόνια.

Μέσα σε αυτό το πανηγυρικό κλίμα, όπου οι άνθρωποι χόρευαν, έπιναν και αγκαλιάζονταν, βρισκόταν και ο φωτογράφος Alfred Eisenstaedt. Με τον φακό του, προσπαθούσε να αιχμαλωτίσει τη χαρά και την ανακούφιση που επικρατούσε. Ανάμεσα στο πλήθος, δύο άνθρωποι, η Greta Zimmer Friedman και ο George Mendonsa, θα γίνονταν, εν αγνοία τους, τα πρόσωπα πίσω από μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες της ιστορίας, «Ο ναύτης που φιλάει».

Ο ναύτης: George Mendonsa

Ο George Mendonsa, ένας 21χρονος ναύτης, μόλις είχε επιστρέψει από τον Ειρηνικό. Εκείνη την ημέρα, παραδέχτηκε ότι είχε πιει αρκετά ποτά. Παρασυρμένος από τον ενθουσιασμό και την ατμόσφαιρα της γιορτής, έτρεχε στους δρόμους, αναζητώντας να μοιραστεί τη χαρά του. Κάποια στιγμή, είδε μια γυναίκα με ένα λευκό φόρεμα.

Με μια αυθόρμητη κίνηση, την τράβηξε κοντά του και τη φίλησε. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ο Eisenstaedt σήκωσε τη φωτογραφική του μηχανή και απαθανάτισε την εμβληματική εικόνα. Ο Mendonsa αργότερα δήλωσε ότι τη θεώρησε «ένα από τα στρατεύματα». Χρόνια αργότερα, προσπάθησε να μηνύσει την TIME Inc. για τη δημοσίευση της φωτογραφίας, υποστηρίζοντας παραβίαση των δικαιωμάτων του, αλλά τελικά απέσυρε την αγωγή.

Η γυναίκα: Greta Zimmer Friedman

Οι ναύτες δεν ήταν οι μόνοι που συγκεντρώθηκαν στην Times Square εκείνη την ημέρα. Οι ντόπιοι συμμετείχαν επίσης στον εορτασμό, βγαίνοντας από καταστήματα και γραφεία για να ενωθούν με το πλήθος. Μία από αυτές τις ντόπιες ήταν η 21χρονη Greta Zimmer Friedman. Αν και πολλοί την μπέρδεψαν με νοσοκόμα λόγω της λευκής της στολής, στην πραγματικότητα ήταν οδοντιατρική βοηθός και εργαζόταν σε κοντινή απόσταση.

Η Friedman βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της γιορτής, όταν ο Mendonsa την τράβηξε για το φιλί. Η στιγμή ήταν εντελώς απροσδόκητη για εκείνη, μια αυθόρμητη εκδήλωση χαράς και ανακούφισης που την βρήκε εντελώς απροετοίμαστη, αλλά που θα την συνέδεε για πάντα με ένα από τα πιο διάσημα στιγμιότυπα της σύγχρονης ιστορίας.

Η αναγνώριση και η επιβεβαίωση

Σχεδόν δύο δεκαετίες πέρασαν προτού η Friedman δει τη φωτογραφία και αναγνωρίσει αμέσως τον εαυτό της. «Είναι ακριβώς η σιλουέτα μου, αυτό που φορούσα, και ειδικά το χτένισμά μου», δήλωσε αργότερα. Έστειλε κάποιες φωτογραφίες της, και το 1980, το περιοδικό LIFE επικοινώνησε μαζί της. Τότε, έφερε την αρχική φωτογραφία, ο κ. Eisenstaedt την υπέγραψε και της ζήτησε συγγνώμη για την απρόσμενη στιγμή.

Η επιβεβαίωση της ταυτότητάς της έβαλε τέλος σε χρόνια εικασιών και έδωσε ένα πρόσωπο στην ανώνυμη γυναίκα της φωτογραφίας. Η Greta Zimmer Friedman μοιράστηκε την ιστορία της με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου το 2005, ως μέρος του Veterans History Project, δίνοντας μια προσωπική διάσταση σε ένα ιστορικό στιγμιότυπο που μέχρι τότε ήταν γνωστό μόνο για την οπτική του δύναμη.

Μια εικόνα που έγραψε ιστορία

Η φωτογραφία του Alfred Eisenstaedt, δημοσιευμένη στο LIFE Magazine, έγινε αμέσως ένα σύμβολο της χαράς και της ελπίδας που έφερε το τέλος του πολέμου. Αιχμαλώτισε τη συλλογική ανακούφιση και τον αυθορμητισμό μιας ολόκληρης γενιάς που έβλεπε επιτέλους το τέλος μιας σκοτεινής περιόδου.

Η ιστορία πίσω από το φιλί της V-J Day μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε εμβληματική εικόνα κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες, γεμάτες απροσδόκητες στιγμές και προσωπικές αφηγήσεις. Η Greta Zimmer Friedman και ο George Mendonsa, δύο άγνωστοι που συναντήθηκαν τυχαία σε μια μέρα ιστορικής σημασίας, έγιναν άθελά τους μέρος ενός θρύλου, μια ζωντανή απόδειξη της δύναμης της στιγμής και της ικανότητας της φωτογραφίας να αιχμαλωτίζει την ουσία της ανθρώπινης εμπειρίας.

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Φωτογραφία: Mental Floss