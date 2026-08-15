Έξυπνα κόλπα του Gboard που θα αλλάξουν τον τρόπο που πληκτρολογείτε

Το Gboard είναι το προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο για εκατομμύρια χρήστες Android παγκοσμίως, και δεν περιορίζεται μόνο στα τηλέφωνα Pixel. Είναι πολύ πιθανό να το χρησιμοποιείτε εδώ και χρόνια χωρίς να έχετε δώσει ιδιαίτερη σημασία στις δυνατότητές του. Η βασική του ρύθμιση είναι εξαιρετική, οι προτάσεις πρόβλεψης κειμένου λειτουργούν άψογα, και μπορείτε να πληκτρολογείτε με σάρωση όταν βιάζεστε.

Ωστόσο, όπως και άλλες φαινομενικά απλές εφαρμογές και λειτουργίες του Android, το Gboard κρύβει πολλά περισσότερα πίσω από την επιφανειακή του απλότητα. Εξερευνώντας τα μενού, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις και μαθαίνοντας μερικές κινήσεις, θα ανακαλύψετε μια πληθώρα χρήσιμων λειτουργιών που μπορούν να το κάνουν πιο γρήγορο και εύκολο στη χρήση, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε πληκτρολόγιο. Ας δούμε μερικά από τα πιο χρήσιμα κόλπα για το Gboard.

Διαχειριστής πρόχειρου (clipboard)

Δεν χρειάζεται να ψάχνετε για εφαρμογές διαχείρισης πρόχειρου (clipboard manager) στο Android που είναι γεμάτες διαφημίσεις. Το Gboard κρύβει έναν ικανό διαχειριστή πρόχειρου σε κοινή θέα, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για όσους αντιγράφουν και επικολλάνε συχνά κείμενα, συνδέσμους ή άλλες πληροφορίες.

Για να τον ενεργοποιήσετε, ανοίξτε την εφαρμογή Gboard (ή απλά εμφανίστε το πληκτρολόγιο σε οποιαδήποτε εφαρμογή), πατήστε το κουμπί Μενού (συνήθως ένα εικονίδιο με τρεις τελείες ή ένα γρανάζι) και επιλέξτε την επιλογή «Πρόχειρο» (Clipboard). Την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Μόλις το κάνετε, θα βλέπετε όλα τα στοιχεία που έχετε αντιγράψει σε μια εύχρηστη λίστα.

Το Gboard διαγράφει αυτόματα τις καταχωρήσεις του πρόχειρου κάθε ώρα, κάτι που αποτελεί ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό ασφαλείας. Ωστόσο, μπορείτε να καρφιτσώσετε οποιαδήποτε καταχώρηση στο πρόχειρο χρησιμοποιώντας το μενού παρατεταμένου πατήματος (long-press). Μόλις καρφιτσωθεί, η καταχώρηση θα παραμείνει εκεί. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για να αντιγράφετε και να επικολλάτε στοιχεία που χρησιμοποιείτε συχνά, όπως πρότυπα email ή τη διεύθυνση αλληλογραφίας σας, χωρίς να χρειάζεται να τα πληκτρολογείτε ξανά και ξανά.

Προσωπικό λεξικό για συντομεύσεις κειμένου

Εάν είστε χρήστης Android που ασχολείται εντατικά με το κινητό σας ή διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας ή τις εργασίες του κολεγίου μέσω του smartphone σας, πιθανώς να θέτετε έναν πιο γρήγορο τρόπο εισαγωγής μεγάλων ακολουθιών κειμένου. Σε υπολογιστές Mac και Windows, ίσως είστε εξοικειωμένοι με λειτουργίες και εφαρμογές επέκτασης κειμένου. Το Gboard για Android προσφέρει κάτι παρόμοιο, αν και ονομάζεται «Προσωπικό λεξικό».

Εδώ, μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε προσαρμοσμένη φράση και μια σχετική συντόμευση. Όταν εισάγετε τη συντόμευση, η πλήρης φράση θα εμφανιστεί στη γραμμή προτάσεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τη συντόμευση "διευθ" για να εμφανίζεται αυτόματα η πλήρης διεύθυνση του σπιτιού σας. Αυτό εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και μειώνει τα λάθη πληκτρολόγησης, ειδικά για επαναλαμβανόμενες φράσεις.

Για να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις του Gboard (Gboard Settings) > Λεξικό (Dictionary) > Προσωπικό λεξικό (Personal Dictionary) και πατήστε το κουμπί «Συν» (+) για να προσθέσετε μια νέα φράση. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε την πλήρη φράση και στη συνέχεια τη συντόμευση που θα την ενεργοποιεί. Μπορείτε να προσθέσετε όσες φράσεις και συντομεύσεις θέλετε, δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο σύστημα που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.

Εύκολες κινήσεις για πιο γρήγορη πληκτρολόγηση

Το πληκτρολόγιο του Gboard δεν είναι στατικό και προσφέρει έξυπνες χειρονομίες που μπορούν να επιταχύνουν σημαντικά την επεξεργασία κειμένου. Μία από αυτές αφορά το πλήκτρο Backspace (ή Διαγραφή). Αντί να πατάτε επανειλημμένα το πλήκτρο για να διαγράψετε γράμματα ένα προς ένα, μπορείτε να κάνετε σάρωση προς τα αριστερά από το πλήκτρο Backspace. Αυτό θα σας επιτρέψει να διαγράψετε ολόκληρες λέξεις, αντί μόνο μεμονωμένα γράμματα, καθιστώντας τις διορθώσεις πολύ πιο γρήγορες και αποτελεσματικές.

Παρόμοια, μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα με ακρίβεια χρησιμοποιώντας τη γραμμή διαστήματος. Κρατήστε πατημένη τη γραμμή διαστήματος και σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε τον κέρσορα ακριβώς εκεί που θέλετε. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν πρέπει να κάνετε μικρές διορθώσεις μέσα σε μια λέξη ή πρόταση χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε στην οθόνη με ακρίβεια, κάτι που συχνά οδηγεί σε λάθη.

Επιπλέον, αν θέλετε να αποφύγετε την εναλλαγή προβολών για να εισάγετε σύμβολα, υπάρχει ένας ακόμα γρήγορος τρόπος. Απλώς κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της τελείας (dot key) για να αποκαλυφθεί το πλήρες πληκτρολόγιο συμβόλων. Σύρετε το δάχτυλό σας στο σύμβολο που επιθυμείτε να εισάγετε, αφήστε το, και είστε έτοιμοι. Αυτό σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα όπως ερωτηματικά, θαυμαστικά, παρενθέσεις ή άλλα ειδικά σημεία στίξης με μία μόνο κίνηση, χωρίς να διακόπτετε τη ροή της πληκτρολόγησης.

Γρήγορη εισαγωγή αριθμών και συμβόλων

Όταν χρειάζεται να εισάγετε αριθμούς στο Gboard, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι. Ο πρώτος είναι ο κλασικός, όπου πατάτε το πλήκτρο «123» για να μεταβείτε στην αριθμητική διάταξη. Ωστόσο, υπάρχει και μια κρυφή χειρονομία που μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία, ειδικά αν χρειάζεστε μόνο έναν ή δύο αριθμούς.

Αυτή η χειρονομία περιλαμβάνει την κίνηση «flick» (γρήγορη σάρωση) πάνω από τα πλήκτρα. Για παράδειγμα, αν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το γράμμα «e», θα πληκτρολογηθεί ο αριθμός «3» αντί για το γράμμα. Κάθε γράμμα έχει ένα εναλλακτικό σύμβολο ή αριθμό που μπορεί να εισαχθεί με αυτή την κίνηση. Αυτό είναι εξαιρετικά βολικό για γρήγορη εισαγωγή αριθμών χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη διάταξη του πληκτρολογίου, διατηρώντας έτσι την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της πληκτρολόγησής σας.

Πειραματιστείτε με τα διάφορα πλήκτρα για να ανακαλύψετε ποιους αριθμούς ή σύμβολα αντιστοιχούν. Με λίγη εξάσκηση, αυτή η λειτουργία μπορεί να γίνει δεύτερη φύση, επιτρέποντάς σας να πληκτρολογείτε αριθμούς και βασικά σύμβολα με απίστευτη ταχύτητα και ευκολία, χωρίς να απομακρύνετε το βλέμμα σας από το κείμενο που γράφετε.

Διαβάστε το άρθρο: Lifehacker

Φωτογραφία: Lifehacker