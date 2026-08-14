Πώς να καταλάβετε αν μια ειδοποίηση απειλής από την Apple είναι γνήσια

Τι είναι οι ειδοποιήσεις απειλής της Apple και ποιον αφορούν

Πώς στέλνει η Apple τις ειδοποιήσεις της

Πώς να επαληθεύσετε μια ειδοποίηση απειλής

Τι δεν θα ζητήσει ποτέ μια γνήσια ειδοποίηση

Τι να κάνετε αν η ειδοποίηση είναι γνήσια

Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, οι απειλές για την ασφάλεια των συσκευών μας είναι διαρκείς και εξελίσσονται. Οι κακόβουλοι παράγοντες βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους να κάνουν τις επιθέσεις τους να φαίνονται πιο αληθοφανείς, συχνά χρησιμοποιώντας επείγοντα ζητήματα ασφαλείας για να ωθήσουν τα θύματα να δράσουν γρήγορα. Γι' αυτό, είναι σημαντικό να είστε πάντα επιφυλακτικοί απέναντι σε μηνύματα και ειδοποιήσεις που σας προειδοποιούν ότι η συσκευή ή ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί. Ωστόσο, αν λάβετε μια ειδοποίηση για spyware από την Apple, είναι πιθανότατα γνήσια και δεν πρέπει να την αγνοήσετε.Το σύστημα ειδοποιήσεων απειλής της Apple έχει σχεδιαστεί για να ειδοποιεί άτομα που έχουν στοχοποιηθεί από μισθοφορικό λογισμικό κατασκοπείας, όπως το Pegasus. Αυτό το είδος λογισμικού μπορεί να μολύνει αθόρυβα συσκευές και να παρακολουθεί κάθε ενέργεια του χρήστη, θέτοντας σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά του δεδομένα. Από το 2021, η εταιρεία έχει στείλει αυτές τις ειδοποιήσεις πολλές φορές τον χρόνο. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι επηρεαζόμενοι είναι άτομα σε υψηλόβαθμες θέσεις, όπως πολιτικοί, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές, οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να στοχοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος χρήστης είναι απίθανο να λάβει ποτέ μία από αυτές τις ειδοποιήσεις. Παρόλα αυτά, είναι κρίσιμο να κατανοήσετε πώς λειτουργούν και να μπορείτε να αναγνωρίσετε τι είναι γνήσιο και τι όχι.Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο υποστήριξης της Apple, οι ειδοποιήσεις απειλής διανέμονται πλέον μέσω push notifications στα iPhone των επηρεαζόμενων χρηστών. Αυτές οι ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος (Lock Screen) της συσκευής σας, καθώς και στις Ρυθμίσεις (Settings). Οι χρήστες θα λάβουν επίσης μια ειδοποίηση μέσω email στη διεύθυνση που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό τους στην Apple (Apple Account). Το email θα προέρχεται από τη διεύθυνση `[email protected]`. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος θα έχουν ένα κόκκινο εικονίδιο προειδοποίησης και θα αναγράφουν: "Apple Threat Notification: Apple detected a mercenary spyware attack targeted at your iPhone. There are actions you can take now to help protect your data and your device."Εάν λάβετε μια push notification ή ένα email που φαίνεται να προέρχεται από την Apple, θα πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη, αλλά και να το επαληθεύσετε. Είναι ζωτικής σημασίας να επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα της ειδοποίησης στις Ρυθμίσεις της συσκευής σας και στον πίνακα ελέγχου του λογαριασμού σας στην Apple, καθώς οι απατεώνες μπορεί να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση στέλνοντας ψεύτικες ειδοποιήσεις που μιμούνται την Apple. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις (Settings) στο iPhone σας. Εκεί, θα δείτε ένα μενού "Apple Threat Notification" ακριβώς κάτω από το κύριο προφίλ σας. Επιπλέον, συνδεθείτε στον ιστότοπο `account.apple.com` χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Apple ID σας. Στην κορυφή της σελίδας, θα υπάρχει ένα banner με την ένδειξη "Threat Notification" και έναν σύνδεσμο για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την απειλή. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί τρόποι για να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα της ειδοποίησης.Οι γνήσιες ειδοποιήσεις απειλής από την Apple δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να κάνετε κλικ σε συνδέσμους, να κατεβάσετε αρχεία, να εγκαταστήσετε εφαρμογές ή να παράσχετε διαπιστευτήρια (όπως κωδικούς πρόσβασης) μέσω email ή τηλεφώνου. Εάν σας ζητηθεί να κάνετε οποιοδήποτε από αυτά τα πράγματα, πρόκειται για απάτη και πρέπει να την αγνοήσετε αμέσως. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με τις ειδοποιήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, ειδικά αν δεν ανήκετε στην κατηγορία των χρηστών υψηλού κινδύνου που είναι πιθανό να στοχοποιηθούν από τέτοιου είδους μισθοφορικό λογισμικό κατασκοπείας. Η Apple δεν θα σας ζητήσει ποτέ προσωπικά στοιχεία με τέτοιο τρόπο.Εάν έχετε επαληθεύσει ότι η ειδοποίηση απειλής από την Apple είναι γνήσια, τότε συνιστάται ανεπιφύλακτα να ακολουθήσετε τα προτεινόμενα βήματα της Apple για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τη συσκευή σας. Αυτά τα βήματα μπορεί να περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση της Λειτουργίας Κλειδώματος (Lockdown Mode). Η Λειτουργία Κλειδώματος είναι μια ρύθμιση ασφαλείας σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος που περιορίζει σοβαρά τις δυνατότητες του iPhone, προκειμένου να μπλοκάρει κακόβουλες επιθέσεις. Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, η συσκευή σας θα γίνει πιο ανθεκτική σε επιθέσεις spyware, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω μόλυνσης ή παρακολούθησης. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχει η Apple για την ενεργοποίηση και τη διαχείριση αυτής της σημαντικής λειτουργίας προστασίας.

Διαβάστε το άρθρο: Lifehacker

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