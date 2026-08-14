Προτάσεις σειρών για όσους αγάπησαν το «Lanterns» και ψάχνουν κάτι διαφορετικό

Watchmen: Όταν οι θεοί πετούν πάνω από τη γη

Green Lantern: The animated series – Πίσω στο διάστημα με μια νέα ματιά

Η νέα σειρά «Lanterns» του σύμπαντος της DC υπόσχεται να φέρει μια νέα πνοή στο είδος των υπερηρώων, μεταφέροντας τους εμβληματικούς Green Lanterns σε ένα απροσδόκητο περιβάλλον. Με τον Kyle Chandler στον ρόλο του βετεράνου Hal Jordan και τον Aaron Pierre ως τον νεοσύλλεκτο John Stewart, η σειρά τους βρίσκει να ερευνούν έναν φόνο σε μια μικρή πόλη της Νεμπράσκα. Αυτή η προσέγγιση, που απομακρύνεται από τις συνηθισμένες διαγαλαξιακές περιπέτειες του Σώματος των Green Lanterns – αυτών των διαστημικών αστυνομικών που μπορούν να δημιουργήσουν σχεδόν οτιδήποτε με τα δαχτυλίδια τους – έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις. Αν και είναι ακόμα νωρίς για να κρίνουμε αν θα αποτελέσει μια έξυπνη ανατροπή του είδους ή μια χαμένη ευκαιρία, η ιδέα της μεταφοράς των υπερηρώων σε πιο «γήινα» και ασυνήθιστα μέρη δεν είναι καινούργια. Υπάρχουν άλλες σειρές που έχουν τολμήσει να εξερευνήσουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας και του υπερηρωικού είδους, προσφέροντας μια φρέσκια ματιά σε γνώριμους χαρακτήρες και κόσμους. Εδώ θα εξερευνήσουμε δύο από αυτές που έχουν καταφέρει να το κάνουν με επιτυχία.Η σειρά «Watchmen» αποτελεί μια αυτόνομη συνέχεια του πρωτοποριακού graphic novel των Alan Moore, Dave Gibbons και John Higgins από τη δεκαετία του '80, ένα έργο που θεωρείται η πηγή της σύγχρονης αποδόμησης των υπερηρώων. Με τη συμβολή του Damon Lindelof, ενός εκ των δημιουργών του «Lanterns», η σειρά εξερευνά τον κόσμο του βιβλίου, προσφέροντας μια βαθιά και πολυεπίπεδη αφήγηση που τιμά το αρχικό υλικό, ενώ ταυτόχρονα το επεκτείνει με μοναδικό τρόπο. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια εναλλακτική Τάλσα της Οκλαχόμα, σε έναν κόσμο όπου οι υπερδύναμοι αυτόκλητοι τιμωροί υπάρχουν, αλλά έχουν τεθεί εκτός νόμου. Η σειρά ξεκινά με μια συγκλονιστική απεικόνιση της πραγματικής σφαγής και καταστροφής της «Black Wall Street» της Τάλσα από λευκούς κατοίκους το 1921, ένα γεγονός που θέτει τις βάσεις για την ένταση και τις κοινωνικές αναταράξεις που διατρέχουν όλη την πλοκή. Η Regina King υποδύεται την Angela Abar, μια σύγχρονη αστυνομικό, της οποίας οι παππούδες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων, και οι συνέπειες αυτών των γεγονότων αντηχούν καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς. Όπως και το «Lanterns» φιλοδοξεί να κάνει, η σειρά «Watchmen» εστιάζει στη ζωή «επί του εδάφους» σε έναν κόσμο όπου οι θεοί πετούν από πάνω. Εξερευνά τις συνέπειες της πλοκής του αρχικού κόμικ και τις συνωμοσίες που αναπτύχθηκαν από αυτήν, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες και τις κοινωνικές επιπτώσεις της ύπαρξης υπερηρώων. Είναι μια σειρά που αναγκάζει τον θεατή να σκεφτεί πέρα από την απλή δράση, προσφέροντας μια κριτική ματιά στην εξουσία, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη φύση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το «Watchmen» μέσω του HBO Max ή να αγοράσετε επεισόδια από το Prime Video.Αντίθετα με την προσγειωμένη προσέγγιση του «Lanterns», η σειρά κινουμένων σχεδίων «Green Lantern: The Animated Series» ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, αποδεικνύοντας ότι μπορεί κανείς να εξερευνήσει τα όρια του είδους και μέσα από τις πιο επικές διαστημικές περιπέτειες. Θεωρείται σχεδόν ομόφωνα η καλύτερη προσαρμογή του Green Lantern μέχρι σήμερα και προέρχεται από δημιουργούς που εργάστηκαν και στο «Batman: The Animated Series», εγγυώμενη υψηλή ποιότητα στην αφήγηση και την οπτική αισθητική. Η σειρά αντλεί έμπνευση από δεκαετίες κόμικς, στέλνοντας τον Green Lantern και την ομάδα του στο βαθύ διάστημα για μερικές από τις πιο φανταστικές περιπέτειες που μπορεί κανείς να φανταστεί. Ο Hal Jordan, με τη φωνή του Josh Keaton, παρουσιάζεται ως ένας από τους ικανότερους Lanterns του Σώματος, αλλά η φήμη του για απερισκεψία έχει οδηγήσει τους ανωτέρους του να τον δυσπιστούν. Όταν μαθαίνει ότι οι Red Lanterns, που κινούνται από την οργή, δολοφονούν τους συντρόφους του στο βαθύ διάστημα, αψηφά τις εντολές και κλέβει ένα πρωτότυπο σκάφος για να βοηθήσει. Τα πράγματα περιπλέκονται στην «πρωτοπορία» του διαστήματος, καθώς η σειρά ισορροπεί επιδέξια τις μεμονωμένες περιπέτειες με μια ευρύτερη, μακροπρόθεσμη ιστορία. Αυτή η ιστορία επικεντρώνεται στη φύση των Red Lanterns, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την προέλευσή τους και τη σχέση τους με τους πράσινους ομολόγους τους. Η σειρά προσφέρει μια πλούσια εξερεύνηση του σύμπαντος των Green Lanterns, γεμάτη δράση, ηθικά διλήμματα και συναρπαστικούς χαρακτήρες, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία μπορεί να βρεθεί και στην κλασική διαστημική όπερα.

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