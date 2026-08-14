«Η οθόνη στο ύψος των ματιών μειώνει την ένταση στον αυχένα μέσα στη μέρα», λέει εργοθεραπευτής

Η παρατεταμένη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, είτε για εργασία είτε για ψυχαγωγία, έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ωστόσο, η στάση του σώματος που υιοθετούμε συχνά κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την περιοχή του αυχένα, οδηγώντας σε δυσφορία και πόνο. Ένας εργοθεραπευτής επισημαίνει μια απλή, αλλά αποτελεσματική λύση: την τοποθέτηση της οθόνης στο ύψος των ματιών.

Η σημασία της σωστής στάσης

Η εργοθεραπεία εστιάζει στην προσαρμογή του περιβάλλοντος εργασίας και διαβίωσης στις ανάγκες του ατόμου, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών. Όταν πρόκειται για τη χρήση υπολογιστών και άλλων οθονών, η σωστή εργονομία παίζει καθοριστικό ρόλο. Η τυπική στάση, όπου ο αυχένας είναι κεκλιμένος προς τα κάτω για να βλέπουμε την οθόνη, αναγκάζει τους μύες και τους συνδέσμους του αυχένα να εργάζονται συνεχώς υπό τάση. Αυτή η παρατεταμένη καταπόνηση μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκή κόπωση, πονοκεφάλους, ακόμα και σε χρόνιες ενοχλήσεις.

Ο εργοθεραπευτής εξηγεί ότι η σπονδυλική στήλη έχει μια φυσική καμπύλη που πρέπει να διατηρείται. Όταν σκύβουμε μπροστά, αυτή η καμπύλη αλλοιώνεται, ασκώντας επιπλέον πίεση στους μεσοσπονδύλιους δίσκους και στους μύες του αυχένα. Η οθόνη που βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο των ματιών μας, μας ωθεί ασυναίσθητα σε αυτήν τη λανθασμένη στάση, καθώς προσπαθούμε να εστιάσουμε στην εικόνα.

Τοποθετώντας την οθόνη στο ύψος των ματιών

Η βασική αρχή πίσω από την τοποθέτηση της οθόνης στο ύψος των ματιών είναι η ευθυγράμμιση. Όταν η οθόνη βρίσκεται στο σωστό ύψος, τα μάτια μας κοιτούν ευθεία μπροστά, και ο αυχένας παραμένει σε μια ουδέτερη, χαλαρή θέση. Αυτό σημαίνει ότι οι μύες του αυχένα δεν χρειάζεται να υπερλειτουργούν για να διατηρήσουν την κεφαλή σε μια αφύσικη γωνία. Το αποτέλεσμα είναι μια σημαντική μείωση της έντασης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής και τον χώρο εργασίας. Για έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, αυτό μπορεί να σημαίνει τη χρήση βάσης για την οθόνη ή την τοποθέτηση βιβλίων κάτω από αυτήν, ώστε να ανυψωθεί. Για έναν φορητό υπολογιστή, η χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου και ποντικιού, σε συνδυασμό με μια βάση ανύψωσης, είναι ιδανική, καθώς επιτρέπει την τοποθέτηση της οθόνης στο επιθυμητό ύψος, ενώ παράλληλα παρέχει εργονομία στα χέρια και τους καρπούς.

Οφέλη πέρα από την ανακούφιση από τον πόνο

Πέρα από την άμεση ανακούφιση από την ένταση και τον πόνο στον αυχένα, η σωστή θέση της οθόνης έχει και άλλα οφέλη. Η διατήρηση μιας πιο όρθιας στάσης μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος και την οξυγόνωση του εγκεφάλου, συμβάλλοντας στην αυξημένη συγκέντρωση και την παραγωγικότητα. Επίσης, μια καλή στάση σώματος επηρεάζει θετικά την ψυχολογία, κάνοντάς μας να αισθανόμαστε πιο δυναμικοί και σίγουροι.

Η πρόληψη της χρόνιας καταπόνησης του αυχένα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι αλλαγές που προκαλούνται από τη λανθασμένη στάση μπορεί να γίνουν μόνιμες με τον καιρό. Η υιοθέτηση απλών εργονομικών προσαρμογών, όπως η ρύθμιση του ύψους της οθόνης, αποτελεί μια επένδυση στην μακροπρόθεσμη υγεία και ευεξία μας.

Πρακτικές συμβουλές για καθημερινή χρήση

Εκτός από την τοποθέτηση της οθόνης, υπάρχουν και άλλες πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της καταπόνησης του αυχένα. Η λήψη τακτικών διαλειμμάτων είναι απαραίτητη. Κάθε 30-40 λεπτά, σηκωθείτε, περπατήστε λίγο και κάντε μερικές απαλές διατάσεις για τον αυχένα και τους ώμους. Αποφύγετε να κρατάτε το τηλέφωνο ανάμεσα στον ώμο και το αυτί σας για μεγάλες χρονικές περιόδους. Η χρήση ακουστικών είναι προτιμότερη.

Η ρύθμιση της θέσης του πληκτρολογίου και του ποντικιού είναι επίσης σημαντική. Οι αγκώνες σας θα πρέπει να είναι λυγισμένοι σε γωνία περίπου 90 μοιρών και οι καρποί σας να παραμένουν σε ευθεία γραμμή. Η καρέκλα σας θα πρέπει να παρέχει καλή υποστήριξη στην πλάτη, και τα πόδια σας να πατούν σταθερά στο πάτωμα ή σε υποπόδιο.

Η σημασία της συνειδητότητας

Τέλος, η συνειδητότητα της στάσης του σώματός μας είναι ίσως το πιο ισχυρό εργαλείο. Προσπαθήστε να ελέγχετε τακτικά τη στάση σας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είστε σκυφτοί; Έχετε τεντώσει τον αυχένα σας; Η απλή αυτή επίγνωση μπορεί να σας ωθήσει να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις, προτού η ένταση γίνει ενοχλητική. Η υιοθέτηση αυτών των απλών συνηθειών μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην ποιότητα της καθημερινότητάς σας, ειδικά αν περνάτε πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη.

Η ενσωμάτωση εργονομικών αρχών στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές συσκευές δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για τη διατήρηση της υγείας του μυοσκελετικού μας συστήματος. Η τοποθέτηση της οθόνης στο ύψος των ματιών είναι ένα απλό, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, μειώνοντας την καταπόνηση στον αυχένα και συμβάλλοντας στην καλύτερη συνολική ευεξία.