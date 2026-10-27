Η αστυνομία κλήθηκε σε παιδικό αγώνα ποδοσφαίρου στη Φλόριντα για 3χρονο που σκόραρε 10 γκολ

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε παιδικό αγώνα ποδοσφαίρου στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο. Πρωταγωνιστής είναι ένα παιδί μόλις τριών ετών, το οποίο απομακρύνθηκε από το γήπεδο επειδή, σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων του, ήταν «υπερβολικά καλός». Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό που χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας.

Το πρωτοφανές περιστατικό στη Φλόριντα

Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε γήπεδο της Φλόριντα, όπου ένας μικρός ποδοσφαιριστής από τη Νεβάδα, ηλικίας μόλις τριών ετών, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς ιστορίας. Οι εξαιρετικές του ικανότητες στο ποδόσφαιρο έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και σχόλια από χρήστες σε όλο τον κόσμο. Η είδηση της απομάκρυνσής του από τον αγώνα λόγω των επιδόσεών του έχει προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι γονείς του μικρού αθλητή, ο γιος τους αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι επειδή θεωρήθηκε «υπερβολικά καλός» για να αγωνίζεται. Το περισταστικό αυτό έλαβε διαστάσεις, καθώς οι γονείς των αντίπαλων παιδιών έφτασαν στο σημείο να καλέσουν τις αρχές, ζητώντας την παρέμβαση της αστυνομίας.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι επιδόσεις του μικρού ποδοσφαιριστή

Η ιστορία ξεκίνησε να γίνεται γνωστή όταν ο πατέρας του παιδιού δημοσίευσε βίντεο στα social media, εξηγώντας τη δυσάρεστη κατάσταση που βίωνε ο γιος του. Στα βίντεο αυτά, περιέγραφε πώς οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης τον έβγαζαν επανειλημμένα εκτός αγώνα, παρά την επιθυμία του μικρού να συνεχίσει να παίζει.

Παρόλο που η συνολική διάρκεια της αναμέτρησης ήταν 30 λεπτά, ο μικρός Νεβάδα αγωνίστηκε για μόλις 12 λεπτά. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατάφερε να σημειώσει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ: 10 τέρματα. Οι επιδόσεις του ήταν τόσο εντυπωσιακές που κανείς από τους αντιπάλους του δεν μπορούσε να του αποσπάσει την μπάλα, καθιστώντας τον κυρίαρχο στον αγωνιστικό χώρο.

Οι αντιδράσεις των γονέων και η παρέμβαση του υπεύθυνου

Η μητέρα του παιδιού, Μαρτάσια Γκρίφιν, προέβη σε αποκαλύψεις σχετικά με τις διαμαρτυρίες που εκφράστηκαν από άλλους γονείς. Αυτές οι διαμαρτυρίες οδήγησαν τον υπεύθυνο της διοργάνωσης να εκτιμήσει ότι η παρουσία του μικρού αθλητή στο γήπεδο ήταν «άδικη» για τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν στον αγώνα. Ως εκ τούτου, ο υπεύθυνος πρότεινε την αποχώρηση του παιδιού από την αναμέτρηση.

Η Μαρτάσια Γκρίφιν αρνήθηκε κατηγορηματικά να σταματήσει το παιδί της από το να αγωνίζεται, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε λόγος να διακοπεί η συμμετοχή του. Η άρνησή της αυτή οδήγησε σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν εξελίξεις που έφεραν στο προσκήνιο τις αρχές.

Η κλήση της αστυνομίας και η κατάληξη του συμβάντος

Μετά την άρνηση της μητέρας να αποχωρήσει το παιδί της, ο υπεύθυνος της διοργάνωσης αποφάσισε να καλέσει την αστυνομία του Γουίντερ Παρκ. Στην κλήση του προς τις αρχές, ο υπεύθυνος κατήγγειλε φραστική επίθεση και απρεπή συμπεριφορά από την πλευρά της μητέρας, περιγράφοντας την κατάσταση ως ανεξέλεγκτη.

Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν το συμβάν, διευκρινίζοντας ότι ανταποκρίθηκαν στην κλήση. Ωστόσο, η οικογένεια του μικρού ποδοσφαιριστή αποχώρησε συνεργάσιμη από το γήπεδο, χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη. Το περιστατικό έληξε με την αποχώρηση της οικογένειας, αφήνοντας πίσω του ερωτήματα και έντονες συζητήσεις σχετικά με τα όρια του ανταγωνισμού σε παιδικούς αγώνες.

Με πληροφορίες από: Athletiko