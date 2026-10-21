Ακτιβίστρια παρενέβη στο γκαλά του Βρετανικού Μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Μια απρόσμενη στιλιστική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο British Museum Ball, το ετήσιο γκαλά του Βρετανικού Μουσείου, με επίκεντρο τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Η ακτιβίστρια Τζόρτζι Ρόμπερτσον παρευρέθηκε στη διοργάνωση, η οποία είχε ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανακαίνιση του Μουσείου, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Η νεαρή ακτιβίστρια επέλεξε ένα ιδιαίτερο ένδυμα, σχεδιασμένο ειδικά για την περίσταση, το οποίο συνόδευε μια κόκκινη μεταξωτή εσάρπα που έγραφε ευκρινώς το σύνθημα «Επιστρέψτε τα Γλυπτά». Η κίνησή της αυτή τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε συζητήσεις ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, αναδεικνύοντας εκ νέου το μακροχρόνιο αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών.

Η παρέμβαση και το μήνυμα

Η Τζόρτζι Ρόμπερτσον, μέσω της εμφάνισής της, θέλησε να «φωτίσει το πιο μακροχρόνιο σκάνδαλο του Βρετανικού Μουσείου». Όπως δήλωσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το σκάνδαλο αυτό αφορά το γεγονός ότι το Μουσείο «δεν είναι νόμιμος ιδιοκτήτης πολλών από τα αντικείμενα που φιλοξενεί».

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι «πολλά από αυτά λεηλατήθηκαν και πολλά κατασχέθηκαν με τη βία από αποικιοκράτες». Η ακτιβίστρια τόνισε την ανάγκη τα Γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, καθώς τα θεωρεί «αδιαίρετα».

Αντίδραση και επιμονή

Η παρέμβαση της Ρόμπερτσον δεν πέρασε απαρατήρητη από τους υπεύθυνους ασφαλείας του Μουσείου. Η ίδια αποκάλυψε πως «οι υπάλληλοι ασφαλείας προσπάθησαν να με αναγκάσουν να αφαιρέσω το μήνυμα από το φόρεμά μου, αλλά αρνήθηκα, και προσπάθησαν να εμποδίσουν τη φωτογράφησή του».

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η ακτιβίστρια παρέμεινε σταθερή στην απόφασή της να μεταφέρει το μήνυμα. Επανέλαβε την πεποίθησή της ότι ένα εθνικό μουσείο πρέπει να «απηχεί τις σύγχρονες αξίες, όχι να διαιωνίζει μια κληρονομιά αποικιακής βίας και λεηλασίας».

Οικογενειακή σύνδεση με τον αγώνα

Η Τζόρτζι Ρόμπερτσον είναι κόρη της Αυστραλής συγγραφέως Κάθι Λετ και του διακεκριμένου δικηγόρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα Τζέφρι Ρόμπερτσον. Ο πατέρας της έχει ενεργό ρόλο στην εκστρατεία για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς συμμετέχει στη νομική ομάδα της Αμάλ Κλούνεϊ.

Επιπλέον, ο Τζέφρι Ρόμπερτσον έχει συνεισφέρει στη γνωμοδότηση της ελληνικής κυβέρνησης για το θέμα και έχει εκδώσει σχετικό βιβλίο με τίτλο «Who Owns History? Elgin’s Loot and the Case for Returning Plundered Treasure», αναδεικνύοντας τη μακρά οικογενειακή σύνδεση με τον αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών.

Παρουσία διασημοτήτων

Στο British Museum Ball, εκτός από την Τζόρτζι Ρόμπερτσον, το «παρών» έδωσαν και αρκετές γνωστές προσωπικότητες. Μεταξύ αυτών ήταν ο πρόεδρος του Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, ο διάσημος μουσικός Μικ Τζάγκερ, ο ηθοποιός Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, καθώς και ο ηθοποιός Μπίλι Νάιτ. Η παρουσία τους στο γκαλά προσέδωσε επιπλέον δημοσιότητα στην εκδήλωση και, κατ' επέκταση, στην παρέμβαση της ακτιβίστριας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr