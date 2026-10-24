TikToker στην Καλιφόρνια βρέθηκε με χρέος σχεδόν 50 δισ. δολαρίων στον λογαριασμό της

Η Maddie McGivern, κάτοικος της Καλιφόρνια, έζησε μια απρόσμενη στιγμή έκπληξης όταν, μετά από μια βραδινή έξοδο με φίλους, έλεγξε τον τραπεζικό της λογαριασμό. Αντί για το αναμενόμενο υπόλοιπο, αντίκρισε ένα αστρονομικό ποσό χρέους, που έφτανε σχεδόν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Το περιστατικό, αν και συνέβη τον Ιούνιο του 2021, παραμένει επίκαιρο, καθώς το βίντεο που κατέγραψε η ίδια έχει γίνει viral στα social media.

Η απρόσμενη ανακάλυψη μετά την έξοδο

Η νεαρή γυναίκα είχε περάσει ένα βράδυ διασκέδασης με την παρέα της, έχοντας πληρώσει κανονικά με την πιστωτική της κάρτα για τα ποτά τους. Όταν, όμως, πήρε το κινητό της τηλέφωνο για να ελέγξει το υπόλοιπο του λογαριασμού της, βρέθηκε μπροστά σε ένα θέαμα που την άφησε άναυδη. Ο λογαριασμός της έδειχνε ένα χρέος ύψους 49.999.999.697 δολαρίων.

Η ίδια, σοκαρισμένη από το πρωτοφανές ποσό, κατέγραψε την αντίδρασή της σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media. «Ορκίζομαι στον Θεό, δείχνει ότι χρωστάω 49 δισ. δολάρια. Τι να κάνω τώρα;», ακούγεται να λέει στο βίντεο, προσπαθώντας να κατανοήσει την κατάσταση. Ενώ το χρέος ήταν σχεδόν 50 δισεκατομμύρια, το διαθέσιμο υπόλοιπό της εμφανιζόταν στα 76,28 δολάρια.

Οι αντιδράσεις της παρέας και η επικοινωνία με την τράπεζα

Στο βίντεο, το οποίο αναδημοσιεύτηκε αργότερα από τη φίλη της, αποτυπώνεται καθαρά ο αρνητικός αριθμός στον τραπεζικό λογαριασμό της McGivern. Οι φίλοι της, που ήταν παρόντες κατά τη στιγμή της ανακάλυψης, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, καθώς παρακολουθούσαν τη νεαρή γυναίκα να προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει το τι ακριβώς είχε συμβεί και πώς είχε φτάσει σε ένα τέτοιο χρέος.

Η Maddie McGivern, αμέσως μετά την αρχική αναστάτωση, επικοινώνησε με την τράπεζά της για να ζητήσει εξηγήσεις. Εκεί, οι υπεύθυνοι την ενημέρωσαν ότι το αστρονομικό χρέος οφειλόταν σε ένα τεχνικό σφάλμα του συστήματος. Η διαβεβαίωση αυτή έφερε μια ανακούφιση, αν και η αρχική έκπληξη και αγωνία ήταν έντονες.

Το περιστατικό γίνεται viral στο TikTok

Παρόλο που το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2021, το βίντεο της Maddie McGivern συνέχισε να κυκλοφορεί ευρέως στα social media, αποκτώντας τεράστια δημοτικότητα. Η ανάρτηση του λογαριασμού @gabefloress στο TikTok, που αναδημοσίευσε το βίντεο, έχει καταγράψει περισσότερες από 14 εκατομμύρια προβολές, ενώ έχει συγκεντρώσει πάνω από δύο εκατομμύρια likes από χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Οι αντιδράσεις των χρηστών ήταν ποικίλες, εκφράζοντας έκπληξη αλλά και χιούμορ για την απίστευτη ιστορία. Ένας από τους χρήστες σχολίασε με διάθεση αστεϊσμού ότι τον διασκεδάζει ιδιαίτερα το γεγονός πως η McGivern αναφέρει τα 49 δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στα υπόλοιπα 999.999.697 δολάρια, αναδεικνύοντας την αστρονομική φύση του ποσού.

Η αποκατάσταση του προβλήματος

Τελικά, το πρόβλημα με τον τραπεζικό λογαριασμό της Maddie McGivern αποκαταστάθηκε πλήρως από την τράπεζα. Η τεχνική δυσλειτουργία διορθώθηκε, και ο λογαριασμός της επανήλθε στην κανονική του κατάσταση, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω επιπτώσεις για τη νεαρή γυναίκα.

Πέρα από την αρχική αναστάτωση και την έκπληξη που προκάλεσε η θέαση ενός τόσο μεγάλου χρέους, η ιστορία της McGivern έμεινε ως μια viral στιγμή στα social media, υπενθυμίζοντας τις απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν ακόμα και στις πιο καθημερινές συναλλαγές, χάρη στην τεχνολογία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta