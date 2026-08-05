Σάλος στην Τουρκία: Ηθοποιός συνελήφθη για κολιέ-σεξουαλικό βοήθημα

Η σύλληψη της Τουρκάλας ηθοποιού Μπενού Γκερεντέ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σχετικά με τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης. Η ηθοποιός αποκάλυψε σε podcast ότι φορά ένα κολιέ που λειτουργεί ως σεξουαλικό βοήθημα. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης θεώρησε την αποκάλυψη «απρεπή» και σχημάτισε δικογραφία με κατηγορία «ασέλγειας-προσβολής της δημόσιας αιδούς», γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή κράτησή της. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η δήλωση της Γκερεντέ

Η Γκερεντέ, η οποία είναι 54 ετών, δήλωσε ότι «πρόκειται για ένα προϊόν για ενήλικες» και ότι «μου αρέσει να το έχω πάντα πρόχειρο όταν ανεβαίνει η λίμπιντο μου». Πρόσθεσε ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί άνετα «ακόμα και στην τουαλέτα ή ενώ οδηγώ».

Bennu Gerede, boynundaki kolyenin sırrını anlattı:



“Yetişkinlere yönelik bir ürün. Libidom yükseldiğinde elimin altında olmasını seviyorum. Tuvalette ya da araba kullanırken bile rahatlıkla kullanabiliyorum.” pic.twitter.com/TBWTb0d9hP — Kulis Magazin (@kulis_magazin) August 2, 2026

Νομικά προβλήματα

Η αποκάλυψη αυτή δημιούργησε νομικά ζητήματα για την ηθοποιό, με τις τουρκικές αρχές να την κατηγορούν για «ασέλγεια-προσβολής της δημόσιας αιδούς». Η σύλληψή της προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη χώρα, εν μέσω συζητήσεων για την ελευθερία της έκφρασης και τα δικαιώματα των γυναικών.