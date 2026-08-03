Σάλος με ρεπόρτερ του Open: Γελούσε κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από τη φωτιά

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, το οποίο απεικονίζει τη δημοσιογράφο Μαρία Σιαμπάνου κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από τα πύρινα μέτωπα. Στο επίμαχο απόσπασμα, η δημοσιογράφος φαίνεται να χαμογελά και να γελά, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τους χρήστες των πλατφορμών.

Η εικόνα της Σιαμπάνου, σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα της κατάστασης λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς, οδήγησε σε έντονα σχόλια και κριτική, με το βίντεο να διαδίδεται γρήγορα, ιδιαίτερα στο TikTok.

Παρά τις προσπάθειες του στούντιο να συνεχιστεί η ενημέρωση ομαλά, το νευρικό γέλιο της δημοσιογράφου δεν πέρασε απαρατήρητο, με αποτέλεσμα το απόσπασμα να τραβήξει την προσοχή του κοινού.

Δείτε το βίντεο: και τα σχόλια