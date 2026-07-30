Σκηνές χάους σε πανηγύρι με τη Γωγώ Τσαμπά: Άγριο ξύλο ενώ τραγουδάει «Πω πω πω, θα τρελαθώ»

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν σε πανηγύρι στην Αιτωλοακαρνανία, όταν ξέσπασε άγρια συμπλοκή μεταξύ των θαμώνων, τη στιγμή που η Γωγώ Τσαμπά βρισκόταν στη σκηνή. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, αποτυπώνει την ένταση που επικράτησε.

Η συμπλοκή σημειώθηκε στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, όταν, για άγνωστο λόγο, ομάδα ατόμων ήρθε στα χέρια. Στο βίντεο φαίνονται οι εμπλεκόμενοι να ανταλλάσσουν γροθιές και σπρωξίματα, με καρέκλες, τραπέζια και μπουκάλια να εκτοξεύονται, προκαλώντας πανικό στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

Η Γωγώ Τσαμπά, αντιλαμβανόμενη την κατάσταση, διέκοψε την εμφάνισή της και απηύθυνε επανειλημμένες εκκλήσεις από το μικρόφωνο προς τους εμπλεκόμενους να σταματήσουν τον καβγά. Πριν από την παρέμβασή της, ακούγεται το γνωστό σουξέ της «Τα καγκέλια» και η χαρακτηριστική φράση: «πω πω πω, θα τρελαθώ».

Σύμφωνα με το βίντεο, προειδοποίησε ότι θα διακόψει οριστικά το πρόγραμμα και θα αποχωρήσει αν δεν ηρεμήσουν τα πνεύματα. Παρά τις προσπάθειές της, η ένταση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα.

Το βίντεο του επεισοδίου αναρτήθηκε αρχικά στο TikTok και μέσα σε λίγες ώρες διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πλήθος σχολίων για τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν στο πανηγύρι. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της συμπλοκής ή αν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό.