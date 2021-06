Ελέφαντας γκρεμίζει τοίχο σπιτιού και ψάχνει τα ντουλάπια για φαγητό

Μπροστά σε ένα παράξενο θέαμα βρέθηκε μια γυναίκα στην Ταϊλάνδη το Σάββατο (19/6), όταν αντίκρισε μέσα στη νύχτα έναν ελέφαντα να έχει σχεδόν εισβάλλει στην κουζίνα της έχοντας προηγουμένως γκρεμίσει τον τοίχο.

Σύμφωνα με το CNN, η γυναίκα είπε ότι «κοιμόμασταν και ξυπνήσαμε από έναν ήχο από την κουζίνα μας. Αμέσως κατεβήκαμε και είδαμε τον ελέφαντα να σπρώχνει με το κεφάλι του τον τοίχο της κουζίνας. Τον είχε ήδη σπάσει».

HUNGRY ELEPHANT: This wild elephant broke into a house in Thailand and pushed its head through the kitchen wall, using its trunk to scrounge for salty snacks. pic.twitter.com/ZV9oTMqfqd