Τι πρέπει να προσφέρει ένα σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών;

Η επιλογή ενός κέντρου ξένων γλωσσών δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Οι επιλογές είναι πολλές και κάθε γονιός προσπαθεί να βρει το περιβάλλον που θα βοηθήσει πραγματικά το παιδί του να αγαπήσει τα Αγγλικά, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να εξελιχθεί χωρίς περιττή πίεση.

Στην πράξη, όμως, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει ένα πραγματικά σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών; Είναι μόνο το πρόγραμμα σπουδών ή υπάρχουν και άλλα στοιχεία που οφείλει να εξετάσει ένας γονιός πριν πάρει την τελική του απόφαση;

Η μάθηση πρέπει να γίνεται εμπειρία

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν περιορίζεται στην αποστήθιση κανόνων και λεξιλογίου. Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να χρησιμοποιούν τη γλώσσα στην πράξη και να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Δικτύου QLS η διδασκαλία βασίζεται στη βιωματική μάθηση (Learning by Doing). Οι μαθητές συνεργάζονται, συζητούν, παρουσιάζουν ιδέες, συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες και χρησιμοποιούν τα Αγγλικά με φυσικό τρόπο. Έτσι, η γλώσσα γίνεται σταδιακά μέρος της καθημερινότητάς τους και όχι μια ακόμη σχολική υποχρέωση.

Η σωστή αρχή παίζει σημαντικό ρόλο

Κάθε παιδί ξεκινά την εκμάθηση των Αγγλικών με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικό ρυθμό.

Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει η κατάλληλη καθοδήγηση από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Το QLS έχει δύο προγράμματα για να ξεκινήσει ένα παιδί τα Αγγλικά: Bilingual Life και Jump. Κατά την επίσκεψή σας στο σχολείο QLS της γειτονιάς σας, οι ειδικοί θα σας κατευθύνουν σωστά για το ποιο πρόγραμμα πρέπει να επιλέξετε για το παιδί σας.

Η σωστή επιλογή από την αρχή βοηθά το παιδί να αποκτήσει θετική σχέση με τη γλώσσα και δημιουργεί τις βάσεις για μια σταθερή εκπαιδευτική πορεία.

Κάθε μαθητής χρειάζεται τη δική του προσέγγιση

Δεν υπάρχει ένας τρόπος μάθησης που να ταιριάζει σε όλους.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση. Οι έμπειροι καθηγητές του QLS δουλεύουν με κάθε παιδί ανάλογα με τις δικές του προσωπικές ανάγκες. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στο πρωτοποριακό QLP (QLS Learning Profile). Πρόκειται για ένα εργαλείο που εξετάζει τον προσωπικό τρόπο μάθησης κάθε μαθητή. Γνωρίζοντας ποιος τρόπος μάθησης ταιριάζει σε κάθε παιδί ο εκπαιδευτικός προσαρμόζει τη διδασκαλία του στο παιδί και όχι το αντίστροφο. Κάποιοι ανταποκρίνονται καλύτερα μέσα από εικόνες, άλλοι μέσα από ήχους και κάποιοι προτιμούν την δράση. Με αυτό τον τρόπο η μάθηση γίνεται πιο αποδοτική και το παιδί αποκτά αυτοπεποίθηση.

Όταν το παιδί νιώθει ότι το μάθημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, συμμετέχει πιο ενεργά και προχωρά με μεγαλύτερη σιγουριά.

Η εκπαίδευση δεν τελειώνει όταν κλείνει το βιβλίο

Ένα ποιοτικό κέντρο ξένων γλωσσών προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά και έξω από το καθημερινό μάθημα.

Στο Δίκτυο QLS οι μαθητές συμμετέχουν σε δράσεις όπως το Debate Club, όπου αναπτύσσουν την επιχειρηματολογία και την κριτική τους σκέψη, το Book Club, που καλλιεργεί τη φιλαναγνωσία μέσα από την αγγλόφωνη λογοτεχνία, καθώς και την Anti-Bullying Campaign, μέσα από την οποία ενισχύονται η συνεργασία, η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.

Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας iLearn, συνεχίζουν την εξάσκηση και στο σπίτι με διαδραστικές δραστηριότητες που κάνουν τη μελέτη πιο ευχάριστη και κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον τους για τη γλώσσα.

Η ποιότητα φαίνεται στους ανθρώπους

Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός έχουν τη σημασία τους, όμως η μεγαλύτερη αξία βρίσκεται στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους μαθητές.

Στα σχολεία του Δικτύου QLS οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται διαρκώς και εφαρμόζουν σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές. Παράλληλα, το Δίκτυο συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς, όπως το Cambridge, το Institut Français, το ÖSD, τη Hellenic American Union. Aποτελεί επίσης μέλος του διεθνούς οργανισμού Eaquals, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του επένδυση στην ποιοτική εκπαίδευση.

Η σωστή επιλογή ξεκινά από την προσωπική γνωριμία

Καμία ιστοσελίδα ή διαφήμιση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική επίσκεψη σε ένα κέντρο ξένων γλωσσών. Η γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς, η ενημέρωση για τη φιλοσοφία του σχολείου και η συζήτηση γύρω από τις ανάγκες του παιδιού μπορούν να βοηθήσουν κάθε γονιό να πάρει μια πιο σίγουρη απόφαση.

Αν αυτή την περίοδο προγραμματίζετε την εγγραφή για τη νέα σχολική χρονιά, επισκεφθείτε το σχολείο QLS της γειτονιάς σας. Οι εκπαιδευτικοί του θα σας παρουσιάσουν τα διαθέσιμα προγράμματα, θα απαντήσουν στις απορίες σας και θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την εκπαιδευτική διαδρομή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του παιδιού σας.