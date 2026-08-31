Το πολεμικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή: Μετά τις επιθέσεις στο Λαράκ, ο Τραμπ «βομβαρδίζει» με τεχνητή νοημοσύνη το νησί Χαργκ

Οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εισέρχονται σε μια νέα, επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης, έπειτα από περίπου έναν μήνα εύθραυστης εκεχειρίας. Το σκηνικό των εντάσεων πυροδοτήθηκε το βράδυ της Κυριακής, με εκατέρωθεν επιθέσεις που οδήγησαν τον Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν μια σημαντική επιδείνωση της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Λαράκ

Πριν από την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, είχαν προηγηθεί αεροπορικές επιδρομές από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο νησί Λαράκ του Ιράν. Το νησί αυτό βρίσκεται σε στρατηγική θέση, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το εμπόριο πετρελαίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, οι επιδρομές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση δύο εκτοξευτών πυραύλων.

Οι βομβαρδισμοί της Κυριακής στο νησί Λαράκ ήταν οι πρώτοι που διεξήγαγαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή έπειτα από έναν μήνα. Εκπρόσωπος της CENTCOM, ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, ανέφερε σε σχετικό ανακοινωθέν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τους δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης είχαν παρατηρηθεί να ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους φορτωμένους με θαλάσσιες νάρκες προς το στενό του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε στην αμερικανική επέμβαση.

Η απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης και οι δηλώσεις για θύματα

Σε συνέχεια των αμερικανικών επιδρομών, ακολούθησαν επιθέσεις από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι στόχευσαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Οι Φρουροί της Επανάστασης, σε δικό τους ανακοινωθέν, έκαναν λόγο για «θανάτους και τραυματισμούς» ως αποτέλεσμα των αμερικανικών πληγμάτων στο Λαράκ. Η ιρανική πλευρά διαμήνυσε επίσης ότι, σε ανταπόδοση για αυτή την «επίθεση», θα διεξαγάγει «αντίποινα».

Η δήλωση αυτή από τους Φρουρούς της Επανάστασης υπογραμμίζει την πρόθεση του Ιράν να απαντήσει στις αμερικανικές ενέργειες, δημιουργώντας ένα κλίμα περαιτέρω έντασης. Η ανταλλαγή πυρών και οι εκατέρωθεν δηλώσεις δείχνουν την ευθραυστότητα της κατάστασης και την πιθανότητα για νέα κλιμάκωση στην περιοχή.

Η εμπρηστική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβη στις εξελίξεις ανεβάζοντας τους τόνους με μια εμπρηστική ανάρτηση. Ο Τραμπ παρουσίασε μια αμερικανική επίθεση στο νησί Χαργκ, το οποίο θεωρείται η ραχοκοκαλιά των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την ιρανική οικονομία.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε στην πλατφόρμα Truth Social ένα βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη (AI). Το βίντεο αυτό απεικόνιζε τον βομβαρδισμό του νησιού Χαργκ και συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Το νησί Χαργκ γίνεται κομμάτια». Η κίνηση αυτή του Τραμπ έβαλε επιπλέον λάδι στη φωτιά, εν μέσω των ανανεωμένων στρατιωτικών εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το ευρύτερο πλαίσιο των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Οι πρόσφατοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν παρά το γεγονός ότι οι εχθροπραξίες στην περιοχή είχαν αποκλιμακωθεί τις προηγούμενες εβδομάδες. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς κάποιες σποραδικές ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται. Οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από αυτές τις συνεχιζόμενες εντάσεις είναι κυρίως το στενό του Ορμούζ και οι γύρω περιοχές.

Η επανέναρξη των αμερικανικών πληγμάτων και η άμεση απάντηση του Ιράν, σε συνδυασμό με την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, δείχνουν ότι η εύθραυστη εκεχειρία που είχε επικρατήσει για έναν μήνα έχει πλέον διαταραχθεί. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει δυναμική και γεμάτη προκλήσεις, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit