1.235 Ευρώ ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα – Στα 1.075 ευρώ ο καθαρός

Μια εικόνα της αγοράς εργασίας που διαφέρει από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την πορεία των αποδοχών παρουσιάζει η ΕΝΥΠΕΚΚ. Η Ένωση αναλύει τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ, τα οποία αφορούν τον Ιανουάριο του 2026. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώνεται αρκετά χαμηλότερα από ό,τι αναφέρεται για την πλήρη απασχόληση, ενώ η μερική απασχόληση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλές αποδοχές.

Αναλυτικά στοιχεία για τους μισθούς

Η ανάλυση, την οποία πραγματοποίησε ο καθηγητής και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος, καταδεικνύει ότι ο μέσος μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε 1.235,85 ευρώ μεικτά. Το αντίστοιχο καθαρό ποσό διαμορφώνεται στα 1.075,20 ευρώ. Αυτά τα στοιχεία βρίσκονται χαμηλότερα σε σύγκριση με τα 1.404,79 ευρώ μεικτά, τα οποία αφορούν αποκλειστικά τους εργαζομένους που απασχολούνται με πλήρες ωράριο.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, 578.344 εργαζόμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 21,7% του συνολικού εργατικού δυναμικού, εμφανίζουν έναν μέσο μηνιαίο μισθό μόλις 553,33 ευρώ μεικτά. Ο καθαρός μισθός για αυτή την κατηγορία εργαζομένων ανέρχεται στα 481,40 ευρώ. Παράλληλα, η ΕΝΥΠΕΚΚ υπογραμμίζει την ύπαρξη μιας σημαντικής μισθολογικής απόστασης μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι καταγγελίες της ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Αλέξης Μητρόπουλος κάνει λόγο για ένα φαινόμενο «κατωτατοποίησης» των μισθών, δηλαδή για τη συγκέντρωση των αποδοχών σε επίπεδα κοντά στον κατώτατο μισθό. Ο ίδιος εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με το αν μπορεί να επιτευχθεί ο κυβερνητικός στόχος για μέσο μισθό 1.500 ευρώ έως το έτος 2027, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα της αγοράς εργασίας.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ διατυπώνει ενστάσεις αναφορικά με τον τρόπο αποτύπωσης και υπολογισμού ορισμένων στοιχείων από τον e-ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία αυτά, που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, αποτελούν τα πλέον πρόσφατα επίσημα δεδομένα για το επίπεδο των μισθών στον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας για τον Ιανουάριο του 2026.

Διεθνείς εκθέσεις και η θέση της Ελλάδας

Πριν από τις ανακοινώσεις των ελληνικών φορέων, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είχε ήδη δημοσιεύσει την Ετήσια Έκθεσή του με τίτλο «Taxing Wages 2023». Η έκθεση αυτή, που αφορά τους φόρους και τους μισθούς το 2023 στα κράτη-μέλη του, κατέγραψε αδιάσειστα στοιχεία. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μείωση των πραγματικών μισθών μεγαλύτερη από 5,0% σημειώθηκε σε εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα με μείωση 7,4%, η Τσεχία με -7,0% και η Εσθονία με -10,0%.

Ο ίδιος Παγκόσμιος Οργανισμός, ο ΟΟΣΑ, στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2024, με τίτλο «How’s Life? 2024: Well-being and Resilience in Times of Crisis», κατέταξε την Ελλάδα στην 36η θέση μεταξύ των 38 κρατών-μελών του. Η κατάταξη αυτή, η οποία περιλαμβάνει επίσης το Μεξικό και την Κολομβία σε παρόμοιες θέσεις, αφορούσε το ύψος των ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά την περίοδο από το 2010 έως το 2022.

Επιπλέον, στις 12 Νοεμβρίου του 2025, η Eurostat δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της δεδομένα για τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο («Average full time adjusted salary per employee»), καλύπτοντας την περίοδο από το 1995 έως και το 2024. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών, με ετήσιο εισόδημα 17.954 ευρώ για το 2024, ακολουθούμενη μόνο από τη Βουλγαρία.

Με πληροφορίες από: Topontiki