Ναυάγιο στην Κερύνεια: Οκτώ νεκροί και αγνοούμενοι, μεταξύ τους δύο αδέλφια

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι έζησαν εφιαλτικές στιγμές μετά τη βύθιση επιβατηγού καταμαράν στα ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας. Το δυστύχημα χαρακτηρίζεται ήδη ως μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στην περιοχή. Το πλοίο Filo Jet είχε αποπλεύσει από την Κερύνεια με προορισμό το Τασουτζού της Τουρκίας, ενώ στο πλοίο επέβαιναν 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος.

Η πορεία του μοιραίου πλοίου

Το επιβατηγό καταμαράν, με την ονομασία Filo Jet, ξεκίνησε το ταξίδι του από την Κερύνεια με κατεύθυνση προς το Τασουτζού της Τουρκίας. Η πορεία του, ωστόσο, διακόπηκε περίπου επτά χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το πλοίο άρχισε να βάζει νερά, γεγονός που οδήγησε στην ανατροπή και τη βύθισή του. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε πανικό στους 259 επιβάτες και τα οκτώ μέλη του πληρώματος που επέβαιναν σε αυτό.

Έρευνες και αγωνία για τους αγνοούμενους

Οι τελευταίες ανακοινώσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται εντατικά, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Οι διασωθέντες από το ναυάγιο μεταφέρθηκαν πίσω στην ξηρά, ενώ οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Η αγωνία των οικογενειών που περιμένουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους είναι μεγάλη.

Η ιστορία των αδελφών Ντεμίρ

Πίσω από τους αριθμούς των θυμάτων και των αγνοουμένων, βρίσκονται ανθρώπινες ιστορίες. Ανάμεσα σε αυτούς που αγνοούνται μετά το ναυάγιο είναι τα αδέλφια Μαχμούτ και Μουσταφά Ντεμίρ, οι οποίοι κατάγονται από το Ρεϊχανλί της επαρχίας Χατάι.

Οι δύο άνδρες είχαν μεταβεί στα Κατεχόμενα πριν από τρεις μήνες με σκοπό να εργαστούν. Επέστρεφαν στην πατρίδα τους με άδεια, όταν συνέβη το μοιραίο. Συγγενής τους δήλωσε ότι «ακούσαμε ότι το πλοίο βυθίστηκε και από τότε δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε μαζί τους».

Ο ίδιος συγγενής περιέγραψε την οδύνη της οικογένειας, αναφέροντας πως «η μητέρα και ο πατέρας τους είναι συντετριμμένοι». Η αγωνία της οικογένειας Ντεμίρ είναι έκδηλη, καθώς περιμένουν με αγωνία οποιοδήποτε νέο από τις αρμόδιες αρχές που διεξάγουν τις έρευνες.

Διερεύνηση αιτιών και κράτηση πληρώματος

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο ναυάγιο παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Υπάρχουν αναφορές για κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς και για εισροή υδάτων στο πλοίο πριν από την ανατροπή του.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς ήταν αυτό που προκάλεσε την τραγωδία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές στα Κατεχόμενα έχουν προχωρήσει στην κράτηση του καπετάνιου του Filo Jet, καθώς και επτά μελών του πληρώματος.

Έχει διαμηνυθεί ότι θα διερευνηθεί κάθε πιθανή αμέλεια που ενδεχομένως συνέβαλε στο δυστύχημα. Το κουφάρι του πλοίου, σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκεται σε βάθος περίπου 514 μέτρων, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση για τον εντοπισμό τυχόν παγιδευμένων ανθρώπων στο εσωτερικό του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis