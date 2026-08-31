Ζώδια Σεπτέμβριος 2026: Οι προβλέψεις για τον μήνα

Ο Σεπτέμβριος του 2026 είναι εδώ, φέρνοντας μαζί του έναν κομβικό μήνα μετασχηματισμού για όλα τα ζώδια, σύμφωνα με τις αστρολογικές συμβουλές της ζαρΑτούΣΤΡΑ. Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου καλεί τους πάντες να αναζητήσουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στις προσωπικές επιθυμίες και τις υποχρεώσεις προς τους άλλους, με τις πλανητικές μετακινήσεις να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο.

Οι πλανητικές μετακινήσεις του Σεπτεμβρίου

Οι σταδιακές μετακινήσεις των πλανητών αλλάζουν αισθητά το αστρολογικό τοπίο. Η είσοδος του Ερμή στον Ζυγό και της Αφροδίτης στον Σκορπιό στρέφει την προσοχή στις ουσιαστικές σχέσεις και τις συνεργασίες. Παράλληλα, αναμένεται και μια βαθύτερη συναισθηματική και οικονομική διευθέτηση.

Επιπλέον, η αναδρομή του Ουρανού και η επιστροφή του Χείρωνα στον Κριό ανοίγουν κύκλους εσωτερικής επούλωσης. Αυτές οι κινήσεις ενθαρρύνουν την αναθεώρηση σχεδίων και την απελευθέρωση από παλιές ανασφάλειες, προσφέροντας ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη.

Οι δύο Σελήνες και η ενέργεια του Άρη

Οι δύο Σελήνες του μήνα δίνουν το σύνθημα για δράση και σημαντικές εξελίξεις. Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο, που πραγματοποιείται στις 11 Σεπτεμβρίου, προσφέρει το απόλυτο «πράσινο φως» για οργάνωση, νέα εργασιακά ξεκινήματα και φροντίδα της ευεξίας μας.

Αργότερα, η Πανσέληνος στον Κριό, στις 26 Σεπτεμβρίου, κορυφώνει τις εξελίξεις, φέρνοντας ξεκαθαρίσματα και αποφάσεις για τα ζώδια. Προς το τέλος του μήνα, ο Άρης περνά στον Λέοντα, γεγονός που επαναφέρει δυναμικά το πάθος, τη διεκδικητικότητα και τη δημιουργικότητα, οπλίζοντας με την απαραίτητη ενέργεια για τη νέα εποχή.

Προβλέψεις για Κριούς

Για τους Κριούς, ο Σεπτέμβριος βάζει στο επίκεντρο τις σχέσεις και τις συνεργασίες. Συζητήσεις, δεσμεύσεις αλλά και ξεκαθαρίσματα αναμένεται να κορυφωθούν προς το τέλος του μήνα. Η πρώτη κιόλας ημέρα του Σεπτεμβρίου έρχεται με ανάμεικτο κλίμα.

Από τη μία πλευρά, ένα δημιουργικό project ή μια ερωτική ιστορία μπορεί να πάρει πιο σταθερή και σοβαρή μορφή, με προοπτική διάρκειας. Επίσης, μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε ένα θέμα μετακόμισης ή επισκευής στο σπίτι. Από την άλλη, οι οικογενειακές υποχρεώσεις ενδέχεται να πιέσουν ή να φρενάρουν σχέδια, γι' αυτό συνιστάται η αποφυγή απότομων αντιδράσεων. Οι Κριοί που έχουν γεννηθεί κοντά στις 2 Απριλίου επηρεάζονται περισσότερο.

Προβλέψεις για Ταύρους

Για τους Ταύρους, ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που τους καλεί να βάλουν σε τάξη την καθημερινότητα και τα επαγγελματικά τους. Στις σχέσεις τους, θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσουν πρόσωπα και καταστάσεις. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται και για τους Ταύρους με ανάμεικτο κλίμα.

Ένα οικογενειακό ζήτημα ή θέμα του σπιτιού μπορεί να πάρει τον δρόμο της οριστικής τακτοποίησης, προσφέροντας ένα αίσθημα σταθερότητας. Επίσης, ένα δημιουργικό project μπορεί να προχωρήσει μέσα από συζητήσεις με τα κατάλληλα πρόσωπα. Ωστόμως, κρυφές ανησυχίες ή μια εκκρεμότητα που δεν έχει κλείσει μπορεί να βαραίνουν τη διάθεσή τους, και γι' αυτό καλό είναι να μην τα παίρνουν όλα προσωπικά. Οι Ταύροι που έχουν γεννηθεί κοντά στις 3 Μαΐου επηρεάζονται ιδιαίτερα.

Σεπτέμβριος για Διδύμους

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Δίδυμοι, είναι ένας μήνας ερωτικός και δημιουργικός, που σας ανοίγει την όρεξη για ζωή, ενώ προς το τέλος του φέρνει εξελίξεις και ξεκαθαρίσματα στον κύκλο των φίλων σας. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, μια νέα γνωριμία μέσα από φίλους ή μια ομάδα μπορεί να αποδειχθεί κομβική για την υλοποίηση ενός προσωπικού σας στόχου, ενώ δεν αποκλείεται να ξεκινήσετε ένα νέο project με ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα. Παράλληλα, μπορεί να δεχθείτε μια πρόταση οικονομικής ενίσχυσης ή μια ουσιαστική στήριξη από την οικογένεια ή τους δικούς σας ανθρώπους, που θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε τα σχέδιά σας. Από την άλλη, έξοδα ή οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με φίλους, ομάδες ή έναν συλλογικό στόχο μπορεί να σας πιέσουν. Αποφύγετε, όσο γίνεται, τους δανεισμούς και τις βιαστικές οικονομικές δεσμεύσεις. Επηρεάζεστε περισσότερο όσοι έχετε γεννηθεί κοντά στις 3 Ιουνίου.

Σεπτέμβριος για Καρκίνους

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Καρκίνοι, φέρνει στο επίκεντρο το σπίτι και την οικογένειά σας, ενώ σας ζητά να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στα προσωπικά σας θέλω και στις απαιτήσεις της καριέρας σας. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, μια αμοιβή, μια συμφωνία ή μια επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να σταθεροποιηθεί και να ενισχύσει τα οικονομικά σας. Παράλληλα, μια σημαντική συζήτηση, μια νέα γνωριμία ή η πρωτοβουλία να προωθήσετε μια ιδέα σας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια προσωπική ή επαγγελματική εξέλιξη. Από την άλλη, μπορεί να νιώθετε ότι οι αυξημένες ευθύνες, ένας ανώτερος ή ένα πρόσωπο με κύρος φρενάρουν τις πρωτοβουλίες σας. Μην τα βάλετε με όλους και μη βιαστείτε να εγκαταλείψετε κάτι που χρειάζεται απλώς περισσότερο χρόνο και υπομονή. Επηρεάζεστε περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 4 Ιουλίου.

Σεπτέμβριος για Καρκίνους

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Καρκίνοι, φέρνει στο επίκεντρο το σπίτι και την οικογένειά σας, ενώ σας ζητά να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στα προσωπικά σας θέλω και στις απαιτήσεις της καριέρας σας. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, μια αμοιβή, μια συμφωνία ή μια επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να σταθεροποιηθεί και να ενισχύσει τα οικονομικά σας. Παράλληλα, μια σημαντική συζήτηση, μια νέα γνωριμία ή η πρωτοβουλία να προωθήσετε μια ιδέα σας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια προσωπική ή επαγγελματική εξέλιξη. Από την άλλη, μπορεί να νιώθετε ότι οι αυξημένες ευθύνες, ένας ανώτερος ή ένα πρόσωπο με κύρος φρενάρουν τις πρωτοβουλίες σας. Μην τα βάλετε με όλους και μη βιαστείτε να εγκαταλείψετε κάτι που χρειάζεται απλώς περισσότερο χρόνο και υπομονή. Επηρεάζεστε περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 4 Ιουλίου.

Σεπτέμβριος για Λέοντες

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Λέοντες, είναι ένας μήνας γεμάτος επικοινωνία, επαφές και μετακινήσεις, ενώ στο τέλος του ο Άρης έρχεται στο ζώδιό σας για να σας δώσει ξανά δυναμισμό και ορμή. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, ένα προσωπικό project μπορεί να αποκτήσει πιο σταθερές βάσεις και προοπτική εξέλιξης, ιδιαίτερα αν συνδέεται με σπουδές, ταξίδια ή το εξωτερικό. Παράλληλα, μπορεί να βρείτε μια λύση σε μια οικονομική εκκρεμότητα ή να προχωρήσει μια συμφωνία που μέχρι τώρα εξελισσόταν διακριτικά στο παρασκήνιο. Από την άλλη, μια εκκρεμότητα ή μια καθυστέρηση σε θέμα που αφορά ταξίδια, σπουδές ή ένα προσωπικό σας σχέδιο μπορεί να σας δοκιμάσει και να σας κάνει να νιώσετε ότι τα πράγματα κινούνται πιο αργά απ' όσο θα θέλατε. Οπλιστείτε με υπομονή και αποφύγετε τις βιαστικές αντιδράσεις. Επηρεάζεστε περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 5 Αυγούστου.



Σεπτέμβριος για Παρθένους

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένη Παρθένε, σας δίνει με τη Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας το πράσινο φως για μια προσωπική νέα αρχή, ενώ στη συνέχεια το ενδιαφέρον στρέφεται στα οικονομικά σας. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, μια οικονομική εκκρεμότητα, όπως ένα γραφειοκρατικό ή κληρονομικό ζήτημα, μπορεί να μπει σε σειρά. Παράλληλα, μια συζήτηση με φίλους ή μια νέα γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την προώθηση ενός προσωπικού σας στόχου. Από την άλλη, αν συμμετέχετε σε μια ομάδα ή σε ένα κοινό εγχείρημα, είναι πιθανό να προκύψουν έξοδα ή οικονομικές υποχρεώσεις που θα σας πιέσουν περισσότερο απ' όσο περιμένατε. Μην αναλάβετε ευθύνες που δεν σας αναλογούν. Επηρεάζεστε εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 5 Σεπτεμβρίου.

Σεπτέμβριος για Ζυγούς

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Ζυγοί, είναι ο μήνας της προσωπικής σας ανανέωσης, καθώς ο Ερμής και στη συνέχεια ο Ήλιος περνούν στο ζώδιό σας και σας δίνουν ξανά τα ηνία. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, μια σχέση ή συνεργασία μπορεί να πάρει πιο σταθερή και ώριμη μορφή, με τη στήριξη φίλων ή προσώπων από το ευρύτερο περιβάλλον σας. Παράλληλα, οι κινήσεις που κάνετε διακριτικά για ένα επαγγελματικό θέμα μπορεί να αρχίσουν να αποδίδουν. Από την άλλη, μια νέα ευθύνη ή ένα απαιτητικό deadline στη δουλειά μπορεί να σας απορροφήσει, δυσκολεύοντας τις ισορροπίες στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Επηρεάζεστε περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 5 Οκτωβρίου.

Σεπτέμβριος για Σκορπιούς

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Σκορπιοί, είναι μήνας εσωτερικής προετοιμασίας πριν από τη δική σας εποχή, με την Αφροδίτη όμως στο ζώδιό σας να σας χαρίζει γοητεία και μαγνητισμό που δύσκολα περνούν απαρατήρητα. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, ένας επαγγελματικός στόχος μπορεί να αποκτήσει πιο σταθερές βάσεις, ενώ μια αναγνώριση ή εξέλιξη στην καριέρα σας δείχνει προοπτική διάρκειας. Παράλληλα, η στήριξη φίλων ή ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο όραμα μπορεί να σας βοηθήσει να προωθήσετε μια ιδέα ή να κάνετε ένα σημαντικό βήμα προς έναν προσωπικό σας στόχο. Από την άλλη, ένα σχέδιο που αφορά σπουδές, ταξίδια ή το εξωτερικό μπορεί να συναντήσει πρακτικές δυσκολίες ή καθυστερήσεις, γι' αυτό μην το εγκαταλείψετε, ίσως χρειάζεται απλώς καλύτερη οργάνωση και λίγο περισσότερη υπομονή. Επηρεάζεστε περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 5 Νοεμβρίου.

Σεπτέμβριος για Τοξότες

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Τοξότες, είναι ένας κοινωνικός μήνας που φέρνει στο επίκεντρο τους φίλους, τις ομάδες και τους μελλοντικούς σας στόχους, ενώ προς το τέλος του ανάβει ξανά η περιπετειώδης πλευρά σας. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, ένα σχέδιο που αφορά σπουδές, ταξίδια ή το εξωτερικό μπορεί να δέσει όμορφα με ένα δημιουργικό project ή μια ερωτική ιστορία και να πάρει σταθερή, μακροπρόθεσμη μορφή. Επίσης, μια σημαντική επαγγελματική συζήτηση ή διαπραγμάτευση μπορεί να σας βοηθήσει να προωθήσετε έναν στόχο ή να βρείτε λύση σε μια οικονομική εκκρεμότητα. Από την άλλη, μια οικονομική υποχρέωση που δεν έχει τακτοποιηθεί μπορεί να σας φρενάρει, γι' αυτό αποφύγετε τα ρίσκα και τις υπερβολές. Επηρεάζεστε εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 4 Δεκεμβρίου.

Σεπτέμβριος για Αιγόκερους

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Αιγόκεροι, είναι ένας μήνας με έντονο επαγγελματικό χρώμα, που φέρνει την καριέρα και τους στόχους σας στο επίκεντρο, ζητώντας σας παράλληλα να μην παραμελήσετε το σπίτι και τους ανθρώπους σας. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, μια οικονομική εκκρεμότητα, ίσως ένα γραφειοκρατικό ή κληρονομικό ζήτημα, μπορεί να διευθετηθεί σταθερά και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στο σπίτι σας. Επίσης, μια σημαντική συζήτηση με τον σύντροφο ή έναν συνεργάτη μπορεί να σας βοηθήσει να προχωρήσετε ένα κοινό σχέδιο, ένα ταξίδι ή μια υπόθεση που αφορά σπουδές ή το εξωτερικό. Από την άλλη, οι απαιτήσεις των άλλων μπορεί να συγκρουστούν με τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων, κάνοντάς σας να νιώθετε ανάμεσα σε δύο πυρά, γι' αυτό μην πάρετε θέση εν βρασμώ. Επηρεάζεστε εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 3 Ιανουαρίου.

Σεπτέμβριος για Υδροχόους

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Υδροχόοι, ανοίγει τους ορίζοντές σας με σχέδια που αφορούν σπουδές, ταξίδια και το μέλλον σας, ενώ η καριέρα σας κερδίζει πόντους με τον πιο γοητευτικό τρόπο. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, μια σχέση ή συνεργασία δείχνει τη σταθερότητά της και μπορεί να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω μέσα από ώριμες συζητήσεις και αμοιβαίες δεσμεύσεις. Παράλληλα, μια πρακτική συνεννόηση στη δουλειά μπορεί να σας βοηθήσει να τακτοποιήσετε μια οικονομική, γραφειοκρατική ή ασφαλιστική εκκρεμότητα. Από την άλλη, ο αυξημένος φόρτος εργασίας, οι καθυστερήσεις ή μια δύσκολη συνεννόηση μπορεί να σας κουράσουν και να δοκιμάσουν την υπομονή σας. Επηρεάζεστε περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 2 Φεβρουαρίου.

Σεπτέμβριος για Ιχθύες

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Ιχθύες, είναι ένας μήνας βάθους και ουσίας, που φέρνει στο επίκεντρο οικονομικές εκκρεμότητες που ζητούν διευθέτηση και τις στενές σας σχέσεις, ενώ η Νέα Σελήνη απέναντί σας ανοίγει νέο κεφάλαιο στα θέματα του «μαζί». Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, η μεθοδική δουλειά και η καλύτερη οργάνωση της καθημερινότητάς σας μπορεί να σταθεροποιήσουν τα έσοδά σας ή να δώσουν πιο μόνιμη μορφή σε μια επαγγελματική προσπάθεια. Παράλληλα, μια ουσιαστική συζήτηση με το ταίρι ή το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει μπορεί να αναθερμάνει τη σχέση σας ή να βοηθήσει να προχωρήσει ένα δημιουργικό σχέδιο. Από την άλλη, έξοδα που συνδέονται με διασκέδαση, ερωτικά ή παιδιά μπορεί να πιέσουν τον προϋπολογισμό σας, γι’ αυτό βάλτε όρια στις παρορμητικές δαπάνες. Επηρεάζεστε περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 2 Μαρτίου.