Με ένα μακάβριο εύρημα ήρθαν αντιμέτωποι αστυνομικοί χθες, 30 Αυγούστου 2026, το απόγευμα στην Κυψέλη, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα εντόπισαν ένα κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου του βρέφους.

Το μακάβριο εύρημα στην Κυψέλη

Ο συναγερμός σήμανε άμεσα στην Κυψέλη, όταν οι αστυνομικοί αντίκρισαν το κατεψυγμένο βρέφος. Η υπόθεση έχει ανατεθεί σε ιατροδικαστή, ο οποίος θα προσπαθήσει να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του βρέφους και πότε ακριβώς έχασε τη ζωή του.

Δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε μετά τη γέννησή του. Επίσης, παραμένει άγνωστο γιατί η σορός του συντηρούνταν στην κατάψυξη. Η 28χρονη Γερμανίδα, που βρισκόταν στο διαμέρισμα, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και είχε γεννηθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα. Είπε ότι ήθελε να το διατηρήσει και γι’ αυτό το έβαλε στην κατάψυξη.

Η αρχή της υπόθεσης και η καταγγελία

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος στην οδό Θάσου στην Κυψέλη προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία. Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι στο διαμέρισμά του διέμενε μία οικογένεια που δεν τον πλήρωνε και έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Πριν ακόμα φτάσει η αστυνομία, ο ιδιοκτήτης είδε μια ομάδα ΔΙΑΣ και τους κατήγγειλε επίσης το περιστατικό. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ ανέβηκαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν ότι σε αυτό διέμεναν συνολικά έξι άτομα.

Τα πρόσωπα που προσήχθησαν και οι σχέσεις τους

Στο διαμέρισμα διέμεναν ένας 43χρονος Έλληνας, μαζί με την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του. Επίσης, βρίσκονταν εκεί τα τρία ανήλικα παιδιά τους: μία 15χρονη κόρη και οι δύο γιοί τους, ηλικίας 12 και 9 ετών. Μαζί τους διέμενε και ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης κόρης.

Αρχικά, ο πατέρας, ο Αφγανός και η 15χρονη προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 15χρονη κόρη του ζευγαριού φέρεται να είναι έγκυος από τον 26χρονο Αφγανό.

Οι έρευνες και οι ανακρίσεις

Μόλις οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να πραγματοποιήσουν την έρευνα, εντόπισαν τη Γερμανίδα με τους ανήλικους γιους της να ετοιμάζονται να φύγουν, έχοντας ήδη μαζέψει βαλίτσες. Κατά τον έλεγχο σε μία από τις βαλίτσες, οι αστυνομικοί άνοιξαν ένα δοχείο και εντόπισαν μέσα σε αυτό το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος.

Οι αστυνομικοί έμειναν άφωνοι με το μακάβριο εύρημα. Όταν ρώτησαν τη Γερμανίδα για το τι ήταν αυτό, τους απάντησε πως ήταν παιδί της που το είχε χάσει και συντηρούσε τη σορό του στην κατάψυξη. Σε ερώτηση από πότε, αρχικά ανέφερε πριν από ένα με δύο χρόνια και στη συνέχεια διευκρίνισε πριν από οκτώ μήνες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου ανακρίνονται προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η περίεργη υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit