Botox από λαγοκέφαλο; Πώς το τοξικό ψάρι έγινε ανάρπαστο στα κέντρα ομορφιάς

Ένα ψάρι που θεωρείται επικίνδυνο, ο λαγοκέφαλος, μπορεί να αποκτήσει μια απρόσμενη «δεύτερη ζωή». Ερευνητές στην Ελλάδα ερευνούν τη δυνατότητα μετατροπής του από πρόβλημα για την αλιεία σε πηγή πολύτιμων βιολογικών συστατικών, όπως κολλαγόνο και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Το είδος Lagocephalus sceleratus, γνωστό και ως λαγοκέφαλος, έχει εγκατασταθεί στα ελληνικά νερά μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους αλιείς, καθώς τα ισχυρά δόντια του καταστρέφουν αλιευτικά εργαλεία. Επιπλέον, η τοξικότητά του καθιστά αδύνατη τη χρήση του ως κανονικό ψάρι προς κατανάλωση.

Επιστημονική έρευνα και καλλυντικές εφαρμογές

Η ερευνητική ομάδα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μελετά αν τα βιολογικά συστατικά του λαγοκέφαλου μπορούν να ανακτηθούν και να αξιοποιηθούν. Οι μελέτες εξετάζουν την παρουσία κολλαγόνου, ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και της τοξίνης τετροδοτοξίνης (TTX). Επίσης, έχει γίνει έρευνα για την ανάπτυξη πειραματικών καλλυντικών σκευασμάτων που περιλαμβάνουν συστατικά από το ψάρι.

Αυτή η προσέγγιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική κυκλικής βιοοικονομίας, όπου ένα είδος που προκαλεί περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα μπορεί να μετατραπεί σε πηγή πρώτων υλών.

Η τοξικότητα του λαγοκέφαλου

Η τετροδοτοξίνη, μια ισχυρή νευροτοξίνη, είναι το πιο ενδιαφέρον συστατικό που μελετάται. Είναι υπεύθυνη για την εξαιρετικά υψηλή τοξικότητα του λαγοκέφαλου. Επιστημονικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία της σε πληθυσμούς του είδους στην Ελλάδα, με υψηλές συγκεντρώσεις στα εσωτερικά όργανα του ψαριού, γεγονός που καθιστά αδύνατη την κανονική του εμπορική εκμετάλλευση.

Οι ερευνητές αναρωτιούνται αν αυτή η επικίνδυνη ουσία μπορεί να απομονωθεί και να υποστεί επεξεργασία με ασφάλεια για ελεγχόμενες εφαρμογές.

Εναλλακτικές λύσεις στο Botox

Το πρόγραμμα ExplIAS εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης τοξινών και κολλαγόνου για καλλυντικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων αντιγηραντικών συνθέσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικές λύσεις στο Botox. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αναπτυχθεί κάποιο εμπορικά διαθέσιμο προϊόν.

Ο όρος «Botox από λαγοκέφαλο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτήν την ενδιαφέρουσα ερευνητική κατεύθυνση, αλλά δεν πρέπει να συγχέεται με μια υπάρχουσα θεραπεία.

Ο λαγοκέφαλος και η αλιεία

Η έρευνα αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο λαγοκέφαλος έχει εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα για την αλιεία στην ανατολική και κεντρική Μεσόγειο. Το ψάρι, που έχει εισέλθει από την Ερυθρά Θάλασσα, προκαλεί ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία και επηρεάζει τα τοπικά οικοσυστήματα.

Η τοξικότητά του καθιστά δύσκολη την εμπορική του αξιοποίηση, με αποτέλεσμα οι αλιείς και οι αρμόδιες αρχές να αναζητούν λύσεις για τον περιορισμό των πληθυσμών του.

Μια νέα προοπτική

Η έρευνα στην Ελλάδα ενδέχεται να προσφέρει μια νέα προοπτική: να βρει αξία σε κάτι που σήμερα θεωρείται απόβλητο. Αν οι επιστήμονες καταφέρουν να αναπτύξουν ασφαλείς και βιώσιμες μεθόδους ανάκτησης των πολύτιμων ενώσεων από τον λαγοκέφαλο, αυτό το χωροκατακτητικό είδος θα μπορούσε να μετατραπεί σε πηγή πρώτων υλών, αντί να αποτελεί μόνο κόστος για την αλιεία.

Ο στόχος της έρευνας του ExplIAS είναι να εξετάσει αν η διαχείριση των χωροκατακτητικών θαλάσσιων ειδών μπορεί να συνδυαστεί με την ανάκτηση ενώσεων που έχουν δυνητική αξία σε διάφορους τομείς, όπως η βιοτεχνολογία και τα καλλυντικά.

Αυτή η έρευνα δείχνει ότι οι επιστήμονες εξετάζουν πέρα από την απλή απομάκρυνση ενός χωροκατακτητικού είδους, αναζητώντας αν ένα μέρος του προβλήματος μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης.