Το τεστ με το κουταλάκι του γλυκού: Πόσο αντηλιακό χρειάζεστε πραγματικά

Η αποτελεσματικότητα ενός αντηλιακού δεν εξαρτάται μόνο από τον δείκτη προστασίας που αναγράφει η συσκευασία του, αλλά και από τη σωστή εφαρμογή του. Ακόμη και αν χρησιμοποιείτε ένα αντηλιακό με υψηλό SPF, μπορεί να μην προσφέρει την αναμενόμενη προστασία αν δεν χρησιμοποιηθεί στην κατάλληλη ποσότητα. Για αυτό το λόγο, υπάρχει το τεστ με το κουταλάκι του γλυκού.

Σύμφωνα με αυτό το τεστ, ένας ενήλικας χρειάζεται περίπου έξι κουταλάκια του γλυκού αντηλιακού για να καλύψει πλήρως το σώμα του. Αυτή η ποσότητα περιλαμβάνει ένα κουταλάκι για κάθε χέρι, ένα για τον κορμό, ένα για την πλάτη και δύο για τα πόδια.

Πόσο αντηλιακό πρέπει να χρησιμοποιείτε στο πρόσωπο

Όσον αφορά το πρόσωπο και τον λαιμό, μια πρακτική οδηγία είναι να εφαρμόζετε δύο γραμμές αντηλιακού κατά μήκος του δείκτη και του μεσαίου δαχτύλου. Αυτή η ποσότητα θεωρείται επαρκής για αυτές τις περιοχές.

Σημεία που συχνά παραλείπουμε

Είναι εξίσου σημαντικό να μην ξεχνάμε τα σημεία του σώματος που συχνά παραμένουν απροστάτευτα. Ο λαιμός, ο αυχένας, τα αυτιά, η μύτη, η γραμμή των μαλλιών, τα χέρια, το πάνω μέρος των ποδιών και τα χείλη είναι περιοχές που εκτίθενται στον ήλιο, αλλά πολλές φορές παραλείπονται κατά την εφαρμογή του αντηλιακού. Αυτές οι «ξεχασμένες» περιοχές χρειάζονται την ίδια προσοχή, καθώς η επαναλαμβανόμενη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση εγκαυμάτων, κηλίδων και πρόωρης γήρανσης του δέρματος.

Χρόνος εφαρμογής και ανανέωση

Η στιγμή της εφαρμογής είναι επίσης καθοριστική. Το αντηλιακό δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται την τελευταία στιγμή, όταν έχουμε ήδη φτάσει στην παραλία ή όταν βρισκόμαστε κάτω από τον ήλιο. Ιδανικά, πρέπει να εφαρμόζεται 15 έως 30 λεπτά πριν από την έκθεση, ώστε τα φίλτρα του να μπορέσουν να δράσουν αποτελεσματικά.

Επιπλέον, η ανανέωση του αντηλιακού είναι απαραίτητη, καθώς η προστατευτική του δράση μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η εφαρμογή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται περίπου κάθε δύο ώρες, καθώς και μετά το κολύμπι, το σκούπισμα με πετσέτα ή την έντονη εφίδρωση.

Συμπληρωματικά μέτρα προστασίας

Τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το αντηλιακό δεν είναι η μοναδική ασπίδα απέναντι στον ήλιο. Ακόμη και όταν εφαρμόζεται σωστά, πρέπει να συνδυάζεται με άλλες συνήθειες προστασίας. Η αναζήτηση σκιάς, ιδιαίτερα τις ώρες που η ακτινοβολία είναι πιο έντονη, η χρήση γυαλιών ηλίου, η επιλογή καπέλου και η κάλυψη του δέρματος με κατάλληλα ρούχα μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την προστασία.