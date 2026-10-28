Γιατί ο βιογράφος της Κιμ Καρντάσιαν αρνήθηκε να πάρει συνέντευξη από τον Κάνιε Γουέστ

Ο συγγραφέας Τζόναθαν Βαν Μίτερ, ο οποίος υπογράφει τη νέα βιογραφία της Κιμ Καρντάσιαν με τίτλο «Citizen Kim», αποκάλυψε τους λόγους που τον οδήγησαν να αρνηθεί να πάρει συνέντευξη από τον Κάνιε Γουέστ για τις ανάγκες του βιβλίου. Ο Βαν Μίτερ εξήγησε ότι η απόφασή του ήταν αποτέλεσμα ηθικών προβληματισμών, δεδομένης της κρίσης ψυχικής υγείας που φέρεται να αντιμετώπιζε ο ράπερ. Παράλληλα, οι αντισημιτικές δηλώσεις του Γουέστ δημιούργησαν φόβους ότι η παρουσία του θα επισκίαζε την αφήγηση της ζωής της Κιμ Καρντάσιαν.

Η απόφαση για τη μη συνέντευξη

Ο Τζόναθαν Βαν Μίτερ ανέφερε ότι αρχικά η Κιμ Καρντάσιαν θεωρούσε δεδομένο πως ο πρώην σύζυγός της θα συμμετείχε στο εγχείρημα της βιογραφίας. Όπως εξήγησε ο συγγραφέας, η Κιμ του είχε πει: «Φυσικά και θα σου μιλήσει». Ωστόσο, καθώς η συμπεριφορά του Κάνιε Γουέστ γινόταν όλο και πιο ανησυχητική, ο Βαν Μίτερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν θα ήταν ηθικά ορθό να πάρει συνέντευξη από κάποιον που βρισκόταν εν μέσω κρίσης ψυχικής υγείας.

Ο συγγραφέας θυμήθηκε μάλιστα μια προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία που επηρέασε σημαντικά την απόφασή του. Τόνισε ότι δεν επιθυμούσε να επαναλάβει μια κατάσταση όπου θα αμφισβητούσε κατά πόσο ο συνομιλητής του μπορούσε να συναινέσει ουσιαστικά στη συνέντευξη. Αυτός ο προβληματισμός σχετικά με την ικανότητα συναίνεσης του Γουέστ, λόγω των αναφερόμενων προβλημάτων ψυχικής υγείας, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την άρνησή του.

Οι αντισημιτικές δηλώσεις και ο φόβος της επισκίασης

Ένας επιπλέον λόγος για την απόφαση του Βαν Μίτερ ήταν οι αντισημιτικές δηλώσεις του Κάνιε Γουέστ, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι δηλώσεις οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στη διακοπή των συνεργασιών του ράπερ με μεγάλες εταιρείες. Ο συγγραφέας εξήγησε ότι όταν ο Γουέστ άρχισε να εκφράζει ανοιχτά αυτές τις απόψεις, φοβήθηκε ότι η παρουσία του στη βιογραφία θα μπορούσε να επισκιάσει το περιεχόμενο του βιβλίου και την ίδια την ιστορία της Κιμ Καρντάσιαν.

Ο Βαν Μίτερ σημείωσε ότι ο Κάνιε Γουέστ ήταν ένα κεντρικό πρόσωπο στη ζωή της Κιμ Καρντάσιαν, αλλά ξαφνικά μετατράπηκε σε «παρία» λόγω των δηλώσεών του. Παρόλα αυτά, η Κιμ κατάφερε να διαχωρίσει τη θέση της από αυτή την κατάσταση. Κατά κάποιον τρόπο, όπως ανέφερε ο συγγραφέας, η απουσία του Γουέστ από το βιβλίο επέτρεψε να παραμείνει η δική της ιστορία στο επίκεντρο της αφήγησης, χωρίς να επισκιαστεί από τις διαμάχες γύρω από τον πρώην σύζυγό της.

Η διαδικασία συγγραφής του «Citizen Kim»

Το βιβλίο «Citizen Kim» κυκλοφόρησε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και αποτελεί το αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης διαδικασίας συγγραφής. Για τη δημιουργία του, ο Τζόναθαν Βαν Μίτερ βασίστηκε, μεταξύ άλλων, σε περίπου 50 ώρες συνεντεύξεων με την Κιμ Καρντάσιαν. Η διαδικασία αυτή διήρκεσε συνολικά πέντε χρόνια, επιτρέποντας στον συγγραφέα να εμβαθύνει στην ιστορία της επιχειρηματία.

Ο συγγραφέας πρόσθεσε επίσης ότι είχε ακούσει πως ο Κάνιε Γουέστ θα μπορούσε να μιλά επί ώρες σε μια συνέντευξη. Χαρακτηριστικά διευκρίνισε ότι «δεν χρειαζόταν επτά συνεχόμενες ώρες με τον Κάνιε Γουέστ», υποδηλώνοντας ότι μια τέτοια συνέντευξη θα μπορούσε να είναι ανεξέλεγκτη και να απομακρύνει το επίκεντρο από τον αρχικό σκοπό του βιβλίου.

Ο ρόλος του Κάνιε Γουέστ στη ζωή της Κιμ Καρντάσιαν

Ο Κάνιε Γουέστ υπήρξε ένα κεντρικό πρόσωπο στη ζωή της Κιμ Καρντάσιαν για πολλά χρόνια, με τον γάμο και την κοινή τους πορεία να απασχολούν συχνά τη δημοσιότητα. Ωστόσο, οι δημόσιες δηλώσεις και η συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια οδήγησαν σε μια ριζική αλλαγή αυτής της εικόνας, μετατρέποντάς τον σε «παρία», όπως περιγράφει ο βιογράφος.

Η Κιμ Καρντάσιαν περιγράφει στο βιβλίο τη δύσκολη σχέση τους και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Η επιλογή του Τζόναθαν Βαν Μίτερ να μην συμπεριλάβει τον Κάνιε Γουέστ στη βιογραφία της Κιμ Καρντάσιαν, εν τέλει, επέτρεψε στην ιστορία της ίδιας να αναδειχθεί πλήρως, χωρίς να επισκιαστεί από τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον πρώην σύζυγό της.

Με πληροφορίες από: Enikos