Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε για τον γάμο και τη συμβίωση: «Δεν μπορώ, θέλω τον χώρο μου»

Ο γνωστός ηθοποιός Μέμος Μπεγνής μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα είπαμε;» και στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά, όπου μοιράστηκε τις απόψεις του σχετικά με τον γάμο και τη συμβίωση. Ο Μπεγνής δήλωσε ξεκάθαρα αντίθετος στον θεσμό του γάμου, υποστηρίζοντας ότι αυτός μπορεί να σκοτώσει τον έρωτα, ενώ παράλληλα εξέφρασε την αδυναμία του να συμβιώσει με κάποιον μόνιμα, τονίζοντας την ανάγκη του για προσωπικό χώρο και ανεξαρτησία.

Η θέση του ηθοποιού για τον γάμο

Ο Μέμος Μπεγνής εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο γάμος λειτουργεί ως παράγοντας φθοράς για τον έρωτα. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι πιστεύει πως «ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, ούτως ή άλλως». Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι αυτή είναι μια θέση που έχει εκφράσει επανειλημμένα, καθώς ήταν πάντα ενάντια σε αυτόν τον θεσμό.

Προσωπικά, ο Μπεγνής θεωρεί τον γάμο έναν «παλιό» και ξεπερασμένο θεσμό. Αυτή η άποψη αποτελεί κεντρικό σημείο της προσωπικής του φιλοσοφίας όσον αφορά τις σχέσεις και την προσωπική του ζωή, όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ανάγκη για προσωπικό χώρο και ανεξαρτησία

Πέρα από την αντίθεσή του στον γάμο, ο Μέμος Μπεγνής αναφέρθηκε εκτενώς στην αδυναμία του να συμβιώσει μόνιμα με τον σύντροφό του. Όπως δήλωσε, «Δεν μπορώ τη συμβίωση εγώ, το ‘χω δηλώσει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορώ».

Ο ηθοποιός προέταξε την ανάγκη του για ανεξαρτησία και προσωπικό χώρο, ακόμα και μέσα σε μια σχέση. Μάλιστα, υποστήριξε την ιδέα των διαφορετικών δωματίων, φτάνοντας στο σημείο να αναφέρει ακόμα και τα διαφορετικά σπίτια. Εξήγησε ότι ο κάθε άνθρωπος, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη ζωή που βιώνουμε, έχει την ανάγκη να μένει μόνος του.

Η συμβίωση ως προσωρινή συνθήκη

Ο Μέμος Μπεγνής διευκρίνισε ότι η άρνησή του για τη μόνιμη συμβίωση δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμεί την εγγύτητα σε μια σχέση. Ανέφερε ότι όταν είναι ερωτευμένος, μπορεί να κοιμηθεί μαζί με τον σύντροφό του για μια βδομάδα ή ακόμα και για δέκα μέρες.

Ωστόσο, μετά από αυτό το διάστημα, η επιθυμία του για τον προσωπικό του χώρο είναι αδιαπραγμάτευτη. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «αλλά μετά σπίτια μας. Δεν το συζητώ, θέλω τον χώρο μου». Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την ανάγκη του να διατηρεί την αυτονομία του εντός της σχέσης.

Η σχέση ως μέρος, όχι το σύνολο της ζωής

Ο ηθοποιός τόνισε επίσης ότι μια ερωτική σχέση δεν αποτελεί το σύνολο της ζωής του. Αυτή η δήλωση έρχεται σε επίρρωση των προηγούμενων λεγομένων του για την ανεξαρτησία και τον προσωπικό χώρο.

Ο Μπεγνής σημείωσε ότι δεν έχει πει ποτέ σε κανέναν άνθρωπο «είσαι η ζωή μου» και δεν επιθυμεί να ακούσει κάτι τέτοιο από κανέναν. Η ιδέα της απόλυτης συναισθηματικής εξάρτησης τον δυσκολεύει και τον τρομάζει, καθώς, όπως δήλωσε, «Δεν θέλω να ‘μαι όλη σου η ζωή, τρομάζω».

Με πληροφορίες από: Enikos