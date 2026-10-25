Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης μαζί σε ταξίδι χαλάρωσης στο Μαρόκο

Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης απολαμβάνουν ένα ταξίδι χαλάρωσης στο Μαρακές του Μαρόκου. Η κοινή τους απόδραση έγινε γνωστή μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του μάνατζερ στο Instagram, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία τους. Στη φωτογραφία, οι δύο τους ποζάρουν ανέμελοι μέσα σε μια εντυπωσιακή πισίνα, με εξωτικό φόντο.

Η κοινή απόδραση στο Μαρακές

Ο Ηλίας Ψινάκης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους τη στιγμή αυτή, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με τη φράση «Τι άλλο να ζητήσεις από τη ζωή». Η φωτογραφία δείχνει την Άννα Βίσση και τον Ηλία Ψινάκη να χαλαρώνουν, επιβεβαιώνοντας τη στενή τους σχέση.

Η παρουσία τους στο Μαρακές υπογραμμίζει τη διαχρονική φιλία που τους συνδέει, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Το ταξίδι αυτό προσφέρει στην τραγουδίστρια μια ευκαιρία για αποσυμπίεση και ξεκούραση.

Μια φιλία που μετράει δεκαετίες

Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης διατηρούν μια στενή φιλία που μετράει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Η γνωριμία τους χρονολογείται από το μακρινό 1988, και έκτοτε η σχέση τους έχει εξελιχθεί σε μια βαθιά «σχέση ζωής».

Αυτή η σχέση ξεπερνά κατά πολύ τα όρια των επαγγελματικών συνεργασιών της showbiz. Το κοινό τους ταξίδι στο Μαρόκο και η δημοσίευση της φωτογραφίας μέσα στην πισίνα αποτελούν μια ακόμα επιβεβαίωση της στενής τους επαφής και της διαρκούς τους φιλίας.

Η υποδοχή της τραγουδίστριας και η ανάγκη για αποσυμπίεση

Η Άννα Βίσση είχε γνωστοποιήσει την άφιξή της στο Μαρόκο λίγες ημέρες πριν, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους την ιδιαίτερη υποδοχή που της επιφύλαξαν. Συγκεκριμένα, της σέρβιραν έναν καπουτσίνο που είχε αποτυπωμένο το πρόσωπό της στο αφρόγαλα.

Το ταξίδι αυτό προσφέρει στην τραγουδίστρια μια πολύτιμη ευκαιρία για αποσυμπίεση. Η ανάγκη για χαλάρωση είναι εμφανής, ειδικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την πρόσφατη διαμάχη της με τον Νίκο Καρβέλα.

Οι δηλώσεις του Ηλία Ψινάκη για Βίσση και Καρβέλα

Εν μέσω της έντασης για τα πνευματικά δικαιώματα και τα οικονομικά της ιστορικής συναυλίας στο ΟΑΚΑ, ο Ηλίας Ψινάκης είχε τοποθετηθεί δημόσια. Ο γνωστός μάνατζερ γνωρίζει προσωπικά τόσο την Άννα Βίσση όσο και τον συνθέτη Νίκο Καρβέλα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Rainbow Mermaids», ο Ηλίας Ψινάκης χαρακτήρισε την Άννα Βίσση «φαινόμενο». Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Νίκο Καρβέλα, περιγράφοντάς τον ως «διάνοια». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε μια περίοδο όπου η διαμάχη μεταξύ της τραγουδίστριας και του συνθέτη βρισκόταν σε εξέλιξη.

Η απόφαση για τους μουσικούς

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ προ ημερών έγινε γνωστή μια σημαντική απόφαση της Άννας Βίσση. Η τραγουδίστρια αποφάσισε να καταβάλει μηνιαία αποζημίωση στους μουσικούς της.

Η αποζημίωση αυτή αφορά τη χαμένη σεζόν, μια κίνηση που δείχνει την υποστήριξή της προς τους συνεργάτες της.

Με πληροφορίες από: Newsit