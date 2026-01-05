5 φυσικοί τρόποι για αποτοξίνωση μετά τις γιορτές: Πώς θα ξεπρηστείτε άμεσα

Αντίο στο φούσκωμα των εορτών με απλές κινήσεις
Τα εορταστικά τραπέζια τελείωσαν, αλλά το αίσθημα βάρους και το πρήξιμο παραμένουν.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι η λύση δεν βρίσκεται στις εξαντλητικές δίαιτες, αλλά στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού μέσω της φυσικής αποτοξίνωσης. Αν θέλετε να νιώσετε άμεσα πιο ανάλαφροι, ακολουθήστε αυτά τα 5 βήματα:
- Ενυδάτωση με λεμόνι: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα ποτήρι χλιαρό νερό και στυμμένο λεμόνι. Βοηθά στην αποβολή των τοξινών και "ξυπνά" το πεπτικό σύστημα.
- Πείτε "ναι" στις φυτικές ίνες: Αντικαταστήστε τα επεξεργασμένα τρόφιμα με πράσινα φυλλώδη λαχανικά και φρούτα. Η δράση τους κατά της κατακράτησης υγρών είναι θεαματική.
- Περιορίστε το αλάτι: Το αλάτι είναι ο νούμερο ένα εχθρός που προκαλεί πρήξιμο. Χρησιμοποιήστε μπαχαρικά για γεύση και δείτε τη διαφορά στον καθρέφτη σε 48 ώρες.
- Βότανα αντί για καφέ: Το πράσινο τσάι και το λουίζα είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι για την αποτοξίνωση του ήπατος και την αποβολή υγρών.
- Πρωτεΐνη και ύπνος: Μια ελαφριά πρωτεΐνη το βράδυ (ψάρι ή κοτόπουλο) σε συνδυασμό με 8 ώρες ύπνου βοηθά το σώμα να αναδομηθεί.
