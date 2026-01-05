5 φυσικοί τρόποι για αποτοξίνωση μετά τις γιορτές: Πώς θα ξεπρηστείτε άμεσα

Αντίο στο φούσκωμα των εορτών με απλές κινήσεις

Τα εορταστικά τραπέζια τελείωσαν, αλλά το αίσθημα βάρους και το πρήξιμο παραμένουν.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η λύση δεν βρίσκεται στις εξαντλητικές δίαιτες, αλλά στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού μέσω της φυσικής αποτοξίνωσης. Αν θέλετε να νιώσετε άμεσα πιο ανάλαφροι, ακολουθήστε αυτά τα 5 βήματα:

Ενυδάτωση με λεμόνι: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα ποτήρι χλιαρό νερό και στυμμένο λεμόνι. Βοηθά στην αποβολή των τοξινών και "ξυπνά" το πεπτικό σύστημα.

Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα ποτήρι χλιαρό νερό και στυμμένο λεμόνι. Βοηθά στην αποβολή των τοξινών και "ξυπνά" το πεπτικό σύστημα. Πείτε "ναι" στις φυτικές ίνες : Αντικαταστήστε τα επεξεργασμένα τρόφιμα με πράσινα φυλλώδη λαχανικά και φρούτα. Η δράση τους κατά της κατακράτησης υγρών είναι θεαματική.

: Αντικαταστήστε τα επεξεργασμένα τρόφιμα με πράσινα φυλλώδη λαχανικά και φρούτα. Η δράση τους κατά της κατακράτησης υγρών είναι θεαματική. Περιορίστε το αλάτι: Τ ο αλάτι είναι ο νούμερο ένα εχθρός που προκαλεί πρήξιμο. Χρησιμοποιήστε μπαχαρικά για γεύση και δείτε τη διαφορά στον καθρέφτη σε 48 ώρες.

ο αλάτι είναι ο νούμερο ένα εχθρός που προκαλεί πρήξιμο. Χρησιμοποιήστε μπαχαρικά για γεύση και δείτε τη διαφορά στον καθρέφτη σε 48 ώρες. Βότανα αντί για καφέ: Το πράσινο τσάι και το λουίζα είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι για την αποτοξίνωση του ήπατος και την αποβολή υγρών.

Το πράσινο τσάι και το λουίζα είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι για την αποτοξίνωση του ήπατος και την αποβολή υγρών. Πρωτεΐνη και ύπνος: Μια ελαφριά πρωτεΐνη το βράδυ (ψάρι ή κοτόπουλο) σε συνδυασμό με 8 ώρες ύπνου βοηθά το σώμα να αναδομηθεί.

Διαβάστε επίσης:

5 απλά βήματα για να «ξεπρηστείτε» μετά το ρεβεγιόν – Πώς θα επανέλθετε μετά το γιορτινό φαγοπότι

Νέο έτος, ρεαλιστικοί στόχοι: Γιατί δεν αλλάζουμε «μαγικά» την Πρωτοχρονιά και πώς μπορούμε να πετύχουμε