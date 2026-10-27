Επιθέσεις drones σε Ζαπορίζια και Μπριάνσκ: Νεκροί και τραυματίες

Σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Ουκρανίας και της δυτικής Ρωσίας, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και τραυματισμούς. Συγκεκριμένα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τριάντα τραυματίστηκαν όταν drone έπληξε λεωφορείο στο ρωσοκρατούμενο τμήμα της περιφέρειας της Ζαπορίζια. Παράλληλα, στην πόλη Μπριάνσκ της δυτικής Ρωσίας, ένας άνδρας σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν από επίθεση ουκρανικού drone, εντείνοντας την κατάσταση στις δύο χώρες.

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προέβη σε ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές μεταφορών στο Κίεβο, καθώς και σε έναν κόμβο εφοδιασμού στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ενώ επλήγησαν και φορτηγά πλοία σε διάφορες τοποθεσίες.

Θανατηφόρα επίθεση drone στη Ζαπορίζια

Μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις καταγράφηκε στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιφέρειας της Ζαπορίζια, μια περιοχή που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Εκεί, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα λεωφορείο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Η επίθεση αυτή άφησε πίσω της και έναν μεγάλο αριθμό τραυματιών, φτάνοντας τους τριάντα, οι οποίοι χρειάστηκαν άμεση ιατρική περίθαλψη.

Την πληροφορία για την επίθεση και τις συνέπειές της έδωσε στη δημοσιότητα ο Γεβγκένι Μπαλίτσκι, ο οποίος έχει διοριστεί κυβερνήτης της περιοχής από τη Μόσχα. Η δήλωσή του επιβεβαιώνει την έκταση της καταστροφής και τον αριθμό των πληγέντων από το χτύπημα του drone στο όχημα μεταφοράς, υπογραμμίζοντας την ένταση των συγκρούσεων στην περιοχή.

Ουκρανική επίθεση στην Μπριάνσκ

Σε μια ξεχωριστή επίθεση, αυτή τη φορά σε ρωσικό έδαφος, ένα ουκρανικό drone έπληξε την πόλη Μπριάνσκ, η οποία βρίσκεται στη δυτική Ρωσία. Η επίθεση αυτή είχε επίσης τραγικές συνέπειες, καθώς ένας άνδρας σκοτώθηκε, προσθέτοντας στον κατάλογο των θυμάτων. Επιπλέον, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να τους παρασχεθούν ιατρικές φροντίδες μετά το χτύπημα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Τις πληροφορίες για την επίθεση στην Μπριάνσκ και τον απολογισμό των θυμάτων κοινοποίησε ο περιφερειακός κυβερνήτης Εγκόρ Κοβάλτσουκ. Ο κ. Κοβάλτσουκ έκανε τη σχετική ανάρτηση μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα Telegram, ενημερώνοντας άμεσα για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή ευθύνης του και τις επιπτώσεις τους.

Ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές

Παράλληλα με τις επιθέσεις drones, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με τις δικές του επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν και έπληξαν υποδομές μεταφορών στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο. Οι υποδομές αυτές θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της πόλης και την κίνηση των πολιτών, καθώς και για τον εφοδιασμό.

Επιπλέον, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν έναν κόμβο εφοδιασμού που βρίσκεται στην περιφέρεια του Χαρκόβου, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις. Στους στόχους συμπεριλήφθηκαν και φορτηγά πλοία, τα οποία πιθανώς χρησιμοποιούνταν για μεταφορές και ανεφοδιασμό. Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας μεταδόθηκε από διάφορα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, παρέχοντας λεπτομέρειες για τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι δυνάμεις τους και τους στόχους που επλήγησαν.

Με πληροφορίες από: Topontiki