Ένταση Ισραήλ-Τουρκίας: Προειδοποιήσεις για επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία

Νέα επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, κατηγορώντας τον Τούρκο πρόεδρο ότι «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία». Παράλληλα, ο Κατς διεμήνυσε ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια μιας περιόδου έντασης, που περιλαμβάνει ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες και τουρκικές αντιδράσεις.

Οι κατηγορίες του Ίσραελ Κατς κατά του Ερντογάν

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X σήμερα Πέμπτη (20.8.26), όπου έστρεψε τα βέλη του κατά του Τούρκου προέδρου. Ο Κατς κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε «επικίνδυνες περιπέτειες» εντός της Συρίας.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε τη θέση της χώρας του, τονίζοντας ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του». Ο Ίσραελ Κατς κατέληξε στην ανάρτησή του, δηλώνοντας πως είναι προτιμότερο ο Ερντογάν να συνεχίσει να εκφωνεί «κενές, παραληρητικές ομιλίες κατά του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο, παρά να δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

Η τουρκική απόρριψη των ισραηλινών κατηγοριών

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας έρχονται μία ημέρα μετά την κατηγορηματική απόρριψη από την πλευρά της Τουρκίας των ισραηλινών κατηγοριών. Συγκεκριμένα, χθες, Τετάρτη, η Τουρκία χαρακτήρισε «ανυπόστατες» τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από το Ισραήλ αναφορικά με τη στρατιωτική της θέση στη Συρία.

Η τουρκική αντίδραση ακολούθησε ισραηλινές δηλώσεις πως η Συρία ετοιμάζεται να επιτρέψει σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν σε συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα, καθώς και τον βομβαρδισμό της βάσης αυτής από το Ισραήλ.

Ο βομβαρδισμός της συριακής αεροπορικής βάσης

Το Ισραήλ είχε προχωρήσει σε βομβαρδισμό μιας συριακής αεροπορικής βάσης κοντά στα τουρκικά σύνορα. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, σύμφωνα με τις ισραηλινές δηλώσεις.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναγνώρισε εμμέσως σήμερα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ. Η βάση αυτή βρίσκεται κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συροτουρκικά σύνορα.

Το μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι έχει καταστήσει σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να διατηρεί στρατιωτική βάση στη Συρία. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ισραηλινή στάση απέναντι στις τουρκικές στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή.

Η τοποθέτηση του Νετανιάχου έρχεται να συμπληρώσει τις προειδοποιήσεις του υπουργού Άμυνας Κατς, εν μέσω των εξελίξεων στα σύνορα της Συρίας και των αλληλοκατηγοριών μεταξύ των δύο χωρών.

Αυστηρή προειδοποίηση από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ του Ισραήλ

Την ίδια ημέρα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, απηύθυνε επίσης ένα αυστηρό μήνυμα. Ο αντιστράτηγος Ζαμίρ διεμήνυσε πως ο ισραηλινός στρατός δεν θα επιτρέψει «σε εχθρικές δυνάμεις να εγκατασταθούν» στα συριακά σύνορα.

Η δήλωση του αντιστράτηγου Ζαμίρ ενισχύει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να διαφυλάξει την ασφάλειά του και να αποτρέψει οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία που θεωρεί απειλητική στα σύνορά του με τη Συρία.

Πηγή: Newsit