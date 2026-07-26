Νέος γύρος επικίνδυνης κλιμάκωσης σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς την Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026, δεξαμενόπλοιο εξερράγη στα Στενά του Ορμούζ όταν προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη.

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης (Tasnim, Mehr, Defapress), το πλοίο παρέκκλινε από τη θαλάσσια διαδρομή που έχει ορίσει μονομερώς η Τεχεράνη για τη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για τη σημαία του πλοίου, την έκταση των ζημιών ή τυχόν θύματα μεταξύ του πληρώματος.

Το χρονικό της έκρηξης και οι προειδοποιήσεις της Τεχεράνης

Όπως μεταδίδουν τα ιρανικά δίκτυα επικαλούμενα πηγές των Αρχών, το πετρελαιοφόρο βγήκε από το καθορισμένο κανάλι ναυσιπλοΐας και εισήλθε σε ζώνη όπου υπήρχαν πλωτές νάρκες.

Η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει ήδη από τα τέλη Ιουνίου ότι όσα σκάφη αγνοούν τις οδηγίες της και παρέκκλιναν από τους διαδρόμους που ορίζει η ίδια θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες.

Παρότι το Ιράν δεν επιβεβαιώνει επίσημα την τοποθέτηση ναρκών, οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο ναρκοθέτησης των διεθνών υδάτων, όπου η Ουάσινγκτον απαιτεί την πλήρη και ανεμπόδιστη ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

«Παύση» στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς – Φόβοι για έλλειψη πυρομαχικών

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις επιθέσεις της κατά γειτονικών χωρών του Κόλπου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα κατά του ιρανικού εδάφους τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχάμαντ Ακραμινία, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η στρατηγική της χώρας βασίζεται στην «ανταπόδοση», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εκεχειρία είναι αμφίδρομη.

Ωστόσο, διεθνή μέσα ενημέρωσης αποδίδουν την ύφεση των αμερικανικών επιχειρήσεων σε εξάντληση των στρατιωτικών αποθεμάτων:

New York Times : Επικαλούμενοι πηγές με γνώση του θέματος, αναφέρουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση εκφράζει έντονη ανησυχία για τη δραματική μείωση των αποθεμάτων στα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot, έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες συγκρούσεων.



: Επικαλούμενοι πηγές με γνώση του θέματος, αναφέρουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση εκφράζει έντονη ανησυχία για τη δραματική μείωση των αποθεμάτων στα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot, έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες συγκρούσεων. CNN: Πηγή του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο δίκτυο ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν βρίσκονται σε «παύση» εξαιτίας των ελλείψεων σε αμυντικό εξοπλισμό.

Ρευστό σκηνικό και διπλωματικός πυρετός

Παρά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν αποκλείει μεγαλύτερης κλίμακας βομβαρδισμούς στο μέλλον, ο ίδιος διαβεβαιώνει ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τεχεράνη παραμένουν ανοιχτοί.

Το περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ σημειώνεται μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ αναζητούν επανακαθορισμό της στρατηγικής τους στη Μέση Ανατολή.