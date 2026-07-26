Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση στη Γερμανία και τις γειτονικές χώρες για τον εντοπισμό του 21χρονου Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο κύριος ύποπτος για την αιματηρή επίθεση με λευκό βαν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ημέρα της Οδού Christopher (Pride) στο Βερολίνο.

Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, ενώ τουλάχιστον 14 άτομα τραυματίστηκαν. Οι γερμανικές Αρχές αναβάθμισαν επίσημα τη διερεύνηση της υπόθεσης σε «τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας».

Το χρονικό της επίθεσης στο Tiergarten

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:15 (τοπική ώρα), ενώ χιλιάδες πολίτες βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου στο πλαίσιο μίας από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ευρώπη.

Η εισβολή : Το λευκό βαν κινήθηκε με ταχύτητα προς το συγκεντρωμένο πλήθος παρασύροντας δεκάδες άτομα, πριν προσκρούσει σε δέντρο.

: Το λευκό βαν κινήθηκε με ταχύτητα προς το συγκεντρωμένο πλήθος παρασύροντας δεκάδες άτομα, πριν προσκρούσει σε δέντρο. Η διαφυγή : Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, ο δράστης κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο (πιθανόν μαχαίρι), το οποίο έστρεψε κατά πολιτών, με αναφορές να κάνουν λόγο και για τραυματισμούς από μαχαίρι.

: Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, ο δράστης κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο (πιθανόν μαχαίρι), το οποίο έστρεψε κατά πολιτών, με αναφορές να κάνουν λόγο και για τραυματισμούς από μαχαίρι. Το θύμα: Μία γυναίκα υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της στο σημείο, πριν προλάβει να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Το προφίλ του υπόπτου και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ./BKA

Ο 21χρονος Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής, γεννηθείς στο Βερολίνο το 2005, και είναι γνώριμος των Αρχών ως υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» (ISIS).

Ποινικό παρελθόν : Εκτίσει ποινή σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επιθέσεις και εκβιασμούς, από όπου αφέθηκε ελεύθερος μόλις τον περασμένο Μάιο.

: Εκτίσει ποινή σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επιθέσεις και εκβιασμούς, από όπου αφέθηκε ελεύθερος μόλις τον περασμένο Μάιο. Έφοδος στο διαμέρισμά του : Ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νυχτερινή έφοδο στην κατοικία του στο Βερολίνο κάνοντας χρήση ελεγχόμενης έκρηξης, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσουν.

: Ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νυχτερινή έφοδο στην κατοικία του στο Βερολίνο κάνοντας χρήση ελεγχόμενης έκρηξης, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσουν. Συναγερμός στα σύνορα: Οι ειδικές δυνάμεις επιτηρούν σιδηροδρομικούς σταθμούς, το μετρό και τα σύνορα της Γερμανίας, ενώ έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές Αρχές, καθώς εξετάζεται το σενάριο να υπήρχε και συνεργός.

Η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα σήμανση με τα στοιχεία του (ύψος 1,90μ., αδύνατος, με μαύρα μαλλιά, φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι), προειδοποιώντας τους πολίτες ότι πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνο και πιθανότατα οπλισμένο άτομο.

Αντίδραση Φρίντριχ Μερτς

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σε δήλωσή του, έκανε λόγο για «αποτρόπαια πράξη» και «ευθεία επίθεση εναντίον της ανοιχτής και ελεύθερης κοινωνίας μας». Διαβεβαίωσε ότι η υπόθεση θα ερευνηθεί με τη μέγιστη αυστηρότητα, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στα θύματα και τις οικογένειές τους.