Σανγκάη: Σκοτώνουν τα κατοικίδια για να περιορίσουν τον κορονοϊό

Κραυγές αγανάκτησης, κέντρα ασθενών με κορονοϊό και... επιχείρηση εξόντωσης κατοικιδίων είναι οι εικόνες που επικρατούν στη Σαγκάη, μετά το σκληρό lockdown που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση του Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της πολιτικής «zero Covid» στη χώρα.

Οι σκηνές που διαδραματίζονται στη Σανγάκη μετά τη νέα έξαρση του κορονοϊού, σοκάρουν και παραπέμπουν σε ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Το μέρος με τα 26 εκατ. κατοίκους θυμίζει τώρα πόλη φάντασμα, με drones περιπολούν τους άδειους δρόμους και τους κατοίκους να ουρλιάζουν στα παράθυρα, εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους και αποκομμένοι από τις βασικές ανάγκες.

Παράλληλα, οι Αρχές μαζεύουν με τη βία τα κατοικίδια ζώα όσων νοσούν με κορονοϊό, ενώ πληροφορίες θέλουν τα άτυχα πλάσματα να θανατώνονται.

Βίντεο που έχει αναρτηθεί στα social media, δείχνει πολλά ζώα στοιβαγμένα σε σακούλες, ενώ αναφέρεται ότι πρόκειται να θανατωθούν.

Pets from people getting tested positive for covid are being collected to be killed in #Shanghai #China.#CCP is evil. pic.twitter.com/jc2P5K2f5W — Germs of Woke CCP (@GermsofCCP) April 10, 2022

Σε άλλο βίντεο φαίνονται εργαζόμενοι με προστατευτικές στολές να μαζεύουν ζώα, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν διαγνωστεί θετικοί, προκειμένου να τα θανατώσουν.

Chinese authorities killing poor animals (cats & dogs), whom they find with Covid, in #Shanghai.



Is this a way to curb corona virus... no doubt why #China is called as a "Cruel & Barbaric Nation"!!#ChinaExposed @BoycottHegemony @kakar_harsha @TibetPeople @palkisu pic.twitter.com/1OhgLuX2Fm — Stanzin Angmo (@Stanzin80261872) April 11, 2022

Στο μεταξύ, στα πρόθυρα της απόγνωσης και της απελπισίας είναι οι κάτοικοι της Σανγκάης. Οι κάτοικοι της περιοχής ξεμένουν από τρόφιμα κι άλλα είδη πρώτης ανάγκης, αρκετοί εκ των οποίων βγαίνουν στα μπαλκόνια τους, για να παραπονεθούν ή να ουρλιάξουν από θυμό.

Οι κάτοικοι της πόλης των 26 εκατομμυρίων κατοίκων δεν ήταν προετοιμασμένοι, αφού οι αξιωματούχοι της πόλης είχαν υποσχεθεί ότι το lockdown θα τελείωνε στις 5 Απριλίου. Όμως δόθηκε νέα παράταση.

shanghai residents mad as hell, can’t take it anymore.



china’s zero covid policy getting dangerous. pic.twitter.com/ZwFVXtlKzw — ian bremmer (@ianbremmer) April 10, 2022

