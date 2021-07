Επίθεση με μαχαίρι στο Ντίσελντορφ: Ένας τραυματίας - Αναζητείται ο δράστης

Ο τραυματισμός ενός ατόμου προκλήθηκε από την επίθεση με μαχαίρι στον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του αεροδρομίου του Ντίσελντορφ στη Γερμανία.

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη, ο οποίος διαφεύγει.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), επρόκειτο πιθανότατα για διαπληκτισμό μεταξύ αστέγων δίπλα στο αυτόματο μηχάνημα πληρωμής του χώρου στάθμευσης.

Το θύμα πάντως τραυματίστηκε ελαφρά και αποχώρησε από το νοσοκομείο αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία του αεροδρομίου ούτε στην ασφάλειά του, διαβεβαίωσε η Αστυνομία.

JUST IN: One person has been injured in a knife attack at Düsseldorf airport. The motive for the alleged attack remains unclear.https://t.co/sjCPXt6LX8

— DW News (@dwnews) July 6, 2021

