Επεισόδια στις Βρυξέλλες μετά τον θάνατο 23χρονου μαύρου κατά την σύλληψή του

Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών σημειώνονται αυτήν την ώρα στις Βρυξέλλες, μετά τον θάνατο του μαύρου 23χρονου Ιμπραχίμα το προηγούμενο Σάββατο, λίγο μετά τη σύλληψή του μέσα σε αστυνομικό τμήμα.

Η πορεία διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 23χρονου μέσα στο αστυνομικό τμήμα, ξεκίνησε ήσυχα σήμερα το απόγευμα με τη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας, της αδελφής και της θείας του θύματος.

«Black Lives Matter» και «Justice for Ibrahima» ήταν τα συνθήματα και τα πανό της διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της δημοτικής αρχής. Κάποιοι από τους διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και πυροτεχνήματα κατά των αστυνομικών, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη χρήση αντλιών νερού κατά του πλήθους.

Πολλά είναι ακόμη ασαφή σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του μαύρου νεαρού άνδρα. Ο 23χρονος φέρεται να συνελήφθη από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου τήρησης των μέτρων για τον κορωνοϊό επειδή τους βιντεοσκόπησε, ενώ η αστυνομία ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο.

The Public Will Ask For The Account From The Killers



Several bank branches and police stations were set on fire in Belgium, following the murder of a 23-year-old youth in police custody.#Bruxelles #antireport #Brussels pic.twitter.com/myFTx04K2q