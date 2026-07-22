Καμίνι σήμερα η Ελλάδα: Κορυφώνεται ο καύσωνας, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 43 βαθμούς Κελσίου

Σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, η Ελλάδα θα βιώσει ακραίες θερμοκρασίες, καθώς ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα, με τις κεντρικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές να φτάνουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στη Θεσσαλία αναμένονται έως και 43 βαθμοί.

Παράλληλα, οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν χθες εντυπωσιακές τιμές, με την άσφαλτο να αγγίζει τους 60 βαθμούς Κελσίου και τις οροφές αυτοκινήτων και τις ταράτσες να ξεπερνούν τους 70 βαθμούς. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της σωστής ενυδάτωσης, της παραμονής σε δροσερούς χώρους και της αποφυγής έκθεσης στον ήλιο, ειδικά κατά τις μεσημβρινές ώρες, ως βασικά μέτρα προστασίας από τη θερμική καταπόνηση.

Πορτοκαλί προειδοποίηση για τις θερμοκρασίες

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, συνοδευόμενο από πορτοκαλί προειδοποίηση για τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κατάσταση προκαλεί επίσης ανησυχία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, με κόκκινο συναγερμό να έχει τεθεί για πέντε περιφέρειες, το υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας.

Καιρικές συνθήκες ανά περιοχή

Στις πρώτες πρωινές ώρες, στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο, αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη βόρεια χώρα, οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα εξασθενήσουν από αργά το απόγευμα. Το βράδυ, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες θα σημειωθούν στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, ενώ στα νότια ηπειρωτικά και στη νότια νησιωτική χώρα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 34 με 43 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού ανά περιοχή

### Μακεδονία, Θράκη - **Καιρός:** Λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4, ενισχυόμενοι το βράδυ. - **Θερμοκρασία:** Από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

### Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος - **Καιρός:** Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές το πρωί. - **Άνεμοι:** Νοτιοανατολικοί 3 με 4, δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 23 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

### Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος - **Καιρός:** Γενικά αίθριος, πιθανές βροχές στα ορεινά. - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4, δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 23 έως 43 βαθμούς Κελσίου.

### Κυκλάδες, Κρήτη - **Καιρός:** Αίθριος. - **Άνεμοι:** Δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

### Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα - **Καιρός:** Αίθριος, πιθανές βροχές το βράδυ. - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 4 με 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

### Αττική - **Καιρός:** Γενικά αίθριος. - **Άνεμοι:** Μεταβλητοί 3 με 4, δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. - **Θερμοκρασία:** Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει αύριο, Πέμπτη 23/7

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Παρασκευή 24/7

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Σάββατο 25/7

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή 26/7

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.