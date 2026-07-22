Ντουμπάι: 700 ευρώ σε κατοίκους για να προσκαλέσουν τουρίστες

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει προνόμια αξίας έως 700 ευρώ σε κατοίκους που θα καλέσουν φίλους και συγγενείς να τους επισκεφθούν. Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο που ο τουριστικός τομέας έχει πληγεί από τις επιπτώσεις του πολέμου στην περιοχή, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Ντουμπάι.

«Το υπουργείο Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι παρουσιάζει το πρόγραμμα ‘A Dubai Invite’ (Πρόσκληση στο Ντουμπάι) για να παροτρύνει τους κατοίκους να γίνουν πρεσβευτές της πόλης, υποδεχόμενοι συγγενείς τους έως τα τέλη Οκτωβρίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προνόμια και εκπτώσεις για τους κατοίκους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα της κυβέρνησης του Ντουμπάι, οι κάτοικοι που θα υποδεχθούν νέους ταξιδιώτες από τις 20 Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από προνόμια αξίας άνω των 3.000 ντιράμ (περίπου 716 ευρώ). Αυτά τα προνόμια περιλαμβάνουν εκπτώσεις για διαμονή σε ξενοδοχεία, καθώς και κουπόνια για εστιατόρια και πάρκα ψυχαγωγίας.

Οι κάτοικοι μπορούν να δηλώσουν τα πρόσωπα που επιθυμούν να προσκαλέσουν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας.

Αντίκτυποι του πολέμου στον τουρισμό

Γενικά, το καλοκαίρι είναι η περίοδος με τη χαμηλότερη τουριστική κίνηση για τα Εμιράτα, καθώς οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τους 50°. Παρά το γεγονός ότι το Ντουμπάι προσελκύει 19,5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και είναι δημοφιλής προορισμός για διάσημους από όλο τον κόσμο, η εικόνα σταθερότητας έχει κλονιστεί λόγω του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Από την αρχή του πολέμου, τα Εμιράτα υπήρξαν στόχος ιρανικών επιθέσεων, με αποτέλεσμα να πλήττονται ξενοδοχεία και να αποφεύγουν οι τουρίστες την περιοχή.

Παρά την πρόσφατη κατάπαυση πυρός και την επιστροφή κάποιων τουριστών, οι ξενοδοχειακές μονάδες εξακολουθούν να βασίζονται κυρίως σε εσωτερικούς επισκέπτες, όπως αναφέρουν πηγές από τον τουριστικό κλάδο.

Στήριξη της κυβέρνησης στον τουριστικό τομέα

Τον Μάιο, η κυβέρνηση του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 400 εκατομμύρια δολάρια (350 εκατομμύρια ευρώ) για να στηρίξει τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, έπειτα από ένα προηγούμενο πακέτο στήριξης άνω των 270 εκατομμυρίων δολαρίων (236 εκατομμύρια ευρώ) που είχε ανακοινωθεί στα τέλη Μαρτίου.