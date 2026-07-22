Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού που είχε εκδοθεί χθες, 21 Ιουλίου. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι εντονότερες στις περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου. Παράλληλα, στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Προβλέψεις θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένονται ως εξής:

α. Στη Θεσσαλία, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 41 έως 42 βαθμούς, με τοπικές τιμές να φτάνουν τους 43°C.

β. Στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν επίσης από 41 έως 42 βαθμούς, με την Αττική να αναμένεται να φτάσει τους 39 και τοπικά τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 41 έως 42 βαθμούς Κελσίου.

Από τις απογευματινές ώρες, αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία και σταδιακά στη Θράκη, με εξασθένηση των φαινομένων αργά το βράδυ.

Φαινόμενο του Λίβα και κίνδυνος πυρκαγιών

Η κορύφωση του κύματος ζέστης αναμένεται σήμερα, καθώς η χώρα επηρεάζεται από θερμές αέριες μάζες που προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική. Το φαινόμενο του Λίβα, ένας θερμός και ξηρός άνεμος, αναμένεται να ενισχύσει τις ήδη υψηλές θερμοκρασίες, οδηγώντας σε χαμηλά επίπεδα υγρασίας, αυξημένο κίνδυνο θερμικής καταπόνησης και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Από αργά το απόγευμα, η προσέγγιση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια Βαλκάνια θα προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια, με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίες θα συνοδεύονται από έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 km/h.

Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών

Σήμερα, ισχύουν τα έκτακτα μέτρα του υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων από τις ακραίες θερμοκρασίες. Υπάρχει υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τον καύσωνα.

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ανέφερε ότι το μέτρο αφορά την Αττική, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η εγκύκλιος εκδόθηκε προληπτικά σε συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και την ΕΜΥ.

Η υποχρεωτική παύση περιλαμβάνει εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όπως οικοδομικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Το υπουργείο συστήνει στους εργοδότες να εφαρμόζουν τηλεργασία ή να προσαρμόζουν τα ωράρια εργασίας για την αποφυγή έκθεσης των εργαζομένων στις πιο επικίνδυνες ώρες της ημέρας.

Ο κ. Καραγκούνης ανακοίνωσε ότι στις 16:30 θα υπάρξει νέα αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων για την πιθανότητα επιπλέον μέτρων. Παράλληλα, εντατικοί έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας διασφαλίζουν την εφαρμογή των μέτρων, με πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο για κάθε παράβαση.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων παραμένει προτεραιότητα του υπουργείου, το οποίο έχει εφαρμόσει αντίστοιχα μέτρα και σε άλλες περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων.