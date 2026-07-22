Φρίκη στην Ιταλία: Εμπρηστές έβγαζαν φωτιά σε ζωντανές γάτες για να προκαλέσουν δασικές πυρκαγιές

Οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Καλαβρία, Ιταλία, αποκάλυψαν μεθόδους που ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική, καθώς οι εμπρηστές χρησιμοποίησαν ζωντανά ζώα ως μέρος των εμπρηστικών μηχανισμών τους.

Ο Ντομένικο Κοσταρέλα, διευθυντής του Περιφερειακού Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, περιέγραψε τις φρικτές εικόνες που αντίκρισαν οι αρχές, ενώ ο πρόεδρος της Περιφέρειας, Ρομπέρτο Οκκιούτο, δημοσιοποίησε σχετικό βίντεο, τονίζοντας: «Ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος».

«Σε ορισμένες περιπτώσεις αντικρίσαμε εικόνες που δεν χωρά ανθρώπινος νους. Βρήκαμε ακόμη και γάτες στις οποίες είχαν δέσει στην ουρά ένα πανί εμποτισμένο με εύφλεκτο υγρό. Τα ζώα τα άφηναν ελεύθερα στα χωράφια, έτρεχαν πανικόβλητα και έτσι οι φωτιές εξαπλώνονταν», ανέφερε ο Κοσταρέλα.

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Νομικές ενέργειες και επικήρυξη

Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, η Ιταλική Ένωση για την Υπεράσπιση των Ζώων και του Περιβάλλοντος (AIDAA) αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μηνύσεις στις εισαγγελικές αρχές της περιοχής. Επιπλέον, η οργάνωση προσέφερε χρηματική αμοιβή 1.000 ευρώ για όποιον δώσει πληροφορίες μέσω νόμιμης καταγγελίας που θα οδηγήσουν στην αμετάκλητη καταδίκη των υπευθύνων.

Ο Κοσταρέλα επεσήμανε την τακτική των δραστών, λέγοντας: «Έχω μόνο ένα λεπτό για να σας εξηγήσω τι συμβαίνει και τι βρήκαμε τις τελευταίες ώρες στα διάφορα μέτωπα των πυρκαγιών. Εντοπίσαμε εμπρηστικούς μηχανισμούς με χρονοκαθυστέρηση, κατασκευές που αποδεικνύουν όχι μόνο δόλο αλλά και εγκληματική πρόθεση». Ανέφερε επίσης την ύπαρξη κεριών με ποτισμένα πανιά και μπουκαλιών με αυτοσχέδια φιτίλια, καταλήγοντας: «Δυστυχώς, ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος».

Τεταμένη κατάσταση στην περιοχή

Η κατάσταση στην Καλαβρία παραμένει κρίσιμη, καθώς μέσα σε τρεις ημέρες καταγράφηκαν περισσότερες από 200 επεμβάσεις της Πυροσβεστικής σε περιοχές όπως το Εθνικό Πάρκο του Πολλίνο, το Σκουιλάτσε Λίντο, η Αγία Ευφημία Λαμέτσια, το Κασάνο αλλ’ Ιόνιο και το Άκρι. Ο δήμαρχος του Κασάνο αλλ’ Ιόνιο, Τζανπάολο Ιακομπίνι, δήλωσε: «Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Βρισκόμαστε ξανά σε πόλεμο με τις φωτιές. Διαθέτουμε δύο ομάδες πυροσβεστών, μία στην περιοχή Σαν Νικόλα και μία στο Ιερό της Παναγίας της Κατένα».