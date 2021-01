Εισβολή στο Καπιτώλιο: Φοβούνται ότι οι 13 μέρες που απομένουν είναι πολλές

Ήταν το χρονικό μιας αναμενόμενης έκρηξης. Με αυτή τη φράση το CNN επιχείρησε να συμπυκνώσει τα γεγονότα από το αδιανόητο σκηνικό που στήθηκε στην καρδιά της αμερικανικής πρωτεύουσας, όταν ο όχλος που στηρίζει την άρνηση Τραμπ να αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα εισέβαλε στο Καπιτώλιο και για ώρα πάγωσε τη διαδικασία επικύρωσης της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Το CNN σημειώνει ότι αυτή η έκρηξη ήταν αναμενόμενη «μετά από 4 χρόνια κατά τα οποία ο απερχόμενος πρόεδρος υποδαύλιζε τα πάθη, συνωμοσιολογούσε, έλεγε ψέματα και έβαζε τον έναν Αμερικανό εναντίον του άλλου». Θυμίζει δε ότι παρόμοια περιστατικά στο Καπιτώλιο συναντά κανείς στην ιστορία το μακρινό 1814.

Ο κόσμος όλος παρακολουθούσε να εκτυλίσσονται γεγονότα που παρέπεμπαν περισσότερο σε ταινία. Βουλευτές κρύφτηκαν κάτω από τις καρέκλες τους, οι αστυνομικοί τράβηξαν όπλα μέσα στην αίθουσα της Γερουσίας και το -εν πολλοίς καρναβαλικό στην αισθητική του- πλήθος που εισέβαλε ήταν μεταξύ πρόκλησης φθοράς και… σέλφι με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η φωτογραφία του νεαρού άνδρα με την προβιά και τα κέρατα και του 60χρονου «Μπίγκο» που έβαλε τα πόδια του πάνω στο γραφείο της Νάνσι Πελόζι, έκαναν το γύρο του κόσμου. Ήταν δύσκολο να πιστέψεις στα μάτια σου, βλέποντας τις εικόνες που έφταναν από την Ουάσιγκτον.

Το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ επέδειξε αντανακλαστικά και με μπροστάρη τον απερχόμενο αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και τα ισχυρά πρόσωπα του Καπιτωλίου, Μιτς Μακόνελ και Νάνσι Πελόζι, η διαδικασία συνεχίστηκε και επικυρώθηκε η νίκη του Μπάιντεν, λίγες ώρες μετά την εισβολή. Σε συμβολικό επίπεδο, αυτό συνιστά μια νίκη-ανάσα απέναντι στο χάος που είχε προηγηθεί.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επεισοδίων – μία γυναίκα από πυροβολισμούς και τρία άτομα σε «έκτακτα ιατρικά περιστατικά», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η αστυνομία προχώρησε σε 52 συλλήψεις.

Το ερώτημα που εγείρεται πλέον είναι το κατά πόσο τα επεισόδια αυτά ήταν τα μοναδικά ή αν έπεται συνέχεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κι αφού το Twitter μπλόκαρε για αρκετή ώρα το λογαριασμό του προκειμένου να σταματήσει να ρίχνει λάδι στη φωτιά, βεβαίωσε ότι η μετάβαση της εξουσίας στις 20 Ιανουαρίου θα γίνει ομαλά, υπογράμμισε ωστόσο στη δήλωση του ότι διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εκλογών. Με άλλα λόγια, συνεχίζει να κρατάει στα χέρια του σπίρτα ενώ τριγυρίζει έξω από μια πυριτιδαποθήκη (και με τους οπαδούς τους πρόθυμους).

Τούτων δοθέντων, στις ΗΠΑ –στον πολιτικό κόσμο και στα ΜΜΕ- πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν απομάκρυνση του Τραμπ νωρίτερα (είτε με ένα ταχύρυθμο impeachment είτε με την ενεργοποίηση της 25ης Τροποποίησης του αμερικανικού συντάγματος). Κάποιοι καλούσαν τον Πενς να αναλάβει πρωτοβουλία, διότι φοβούνται ότι οι 13 μέρες που απομένουν είναι πολλές. Και λίγοι στην Ουάσιγκτον επιθυμούν την επανάληψη των εικόνων που παρέπεμπαν σε τριτοκοσμική χώρα.

Πόσοι συμφωνούν με την εισβολή

Το 45% των Ρεπουμπλικάνων στηρίζουν την εισβολή στο Καπιτώλιο, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση του ινστιτούτου «YouGov». Σε εθνικό επίπεδο, ένας στους πέντε Αμερικανούς ψηφοφόρους (21%) λέει «ναι» στην εισβολή.

Μόλις ένας στους πέντε ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους (27%) δήλωσε ότι η εισβολή αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. Το 93% των Δημοκρατικών πιστεύει ότι η εισβολή στο Καπιτώλιο συνιστά απειλή.

Το 52% των Αμερικανών ψηφοφόρων εκτιμούν ότι οι ταραξίες ήταν εξτρεμιστές και μόνο το 49% θεωρούν ότι αποτελούν απειλή για τη Δημοκρατία. Το 65% των Δημοκρατικών ψηφοφόρων θεωρεί ότι οι βίαιες διαδηλώσεις ήταν αντιδημοκρατικές. Μόλις το 12% των ρεπουμπλικάνων έχει την ίδια άποψη.

SNAP POLL ON US CAPITOL BREACH



- 62% of voters see it as a threat to democracy

- 71% oppose actions of those in the Capitol, although Republicans split

- 66% say Trump to blame

- By 50% to 42% think it appropriate to remove Trump from office immediatelyhttps://t.co/ZfDhfW6NFI