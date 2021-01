Πώς μπορεί να εκδιωχθεί ο Τραμπ πριν από τη λήξη της θητείας του

Σε αιτήματα για απομάκρυνση του Ντονάλντ Τραμπ από τη θέση του πριν από την ορκωμοσία του νεοεκλεγέντος προέδρου Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου, οδήγησε η εισβολή στο Καπιτώλιο υποστηρικτών του

Οι χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν αφού ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ, που είχε αρνηθεί μια ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, απευθύνθηκε σε χιλιάδες διαδηλωτές και επανέλαβε τους αβάσιμους ισχυρισμούς ότι του έκλεψαν τις εκλογές.

Πάντως, το αμερικανικό Κογκρέσο επικύρωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις, έπειτα από την απόρριψη των ρεπουμπλικανικών ενστάσεων για την εγκυρότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων και στην Πενσιλβάνια, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παραδέχεται τελικά ότι η προεδρική του θητεία ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου και να υπόσχεται «συντεταγμένη μετάβαση», ισχυριζόμενος ωστόσο πως πρόκειται για την λήξη «μίας από τις καλύτερες πρώτες προεδρικές θητείες και δεν είναι παρά η αρχή του αγώνα μας για να δώσουμε πίσω στην Αμερική το μεγαλείο της».

Υπάρχουν δύο τρόποι για να απομακρυνθεί ένας πρόεδρος από τη θέση του: η επίκληση της 25ης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος και η παραπομπή του ακολουθούμενη από μια καταδίκη στη Γερουσία. Και στα δύο αυτά σενάρια, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πένς αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας έως την ορκωμοσία του Μπάιντεν.

Πηγή με γνώση της προσπάθειάς αυτής δήλωσε ότι υπάρχουν κάποιες αρχικές συζητήσεις μεταξύ των μελών του υπουργικού συμβουλίου και των συμμάχων του Τραμπ για να επίκληση της 25ης Τροπολογίας.

Η 25η Τροπολογία

Η 25η Τροπολογία, που επικυρώθηκε το 1967 και υιοθετήθηκε στον απόηχο της δολοφονίας του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963, αφορά την προεδρική διαδοχή και ανικανότητα.

Το Εδάφιο 4 αφορά καταστάσεις όπου ο πρόεδρος είναι ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντά του αλλά δεν αποχωρεί οικειοθελώς από τη θέση του.

